Norrgårdin sopimus kattoi vuoden 2022 Pekingin olympialaiset.

Suomen maastohiihtomaajoukkueen huoltopäällikön Martin Norrgårdin sopimus päättyy yllättäen. Asiasta kertoo Hiihtoliitto tiedotteessa.

”Suomen Hiihtoliitto ja Martin Norrgård ovat yhteisellä sopimuksella päättäneet Norrgårdin työsuhteen maastohiihdon maajoukkueen huoltopäällikkönä. Maastohiihdon huollon uudelleen organisointi alkaa välittömästi”, tiedotteessa todetaan.

Norrgård tuli Suomen huoltopäälliköksi vuoden 2020 toukokuussa. Hänen sopimuksensa kattoi vuoden 2022 Pekingin olympialaiset ja sisälsi option vuodesta 2023.

Norrgård ei halua mennä sopimuksen päättymisen syihin tarkemmin, vaan toteaa päätöksen syntyneen ”hyvässä yhteisymmärryksessä.”

”Todettiin, että voidaan lopettaa tähän. Hyvä fiilis jäi itselle”, hän kertoo HS:lle puhelimitse.

Huollon toimiminen nousi puheenaiheeksi Oberstdorfin MM-kisoissa erityisesti miesten 50 kilometrin kisan jälkeen, kun Iivo Niskanen paiskoi pettyneenä suksiaan.

Norrgårdin mukaan sopimuksen päättämisestä oli keskustelua jo MM-kisojen yhteydessä, mutta 50 kilometrin kilpailulla ei ollut hänen mukaansa ratkaissut sopimusasiaa.

”Totta kai viidenkympin kisasta jäi hampaankoloon, mutta se ei vaikuttanut tähän.”

Norrgård kertoo hoitavansa asiat mahdollisimman hyvälle mallille seuraajaansa varten huhtikuun aikana.

Hän ei ota kantaa seuraavan huoltopäällikön valintaan eikä halua arvioida omaa suoritustaan kauden aikana.

”Uskon, että liitto löytää hyvän naisen tai miehen johtamaan porukkaa.”

”Kai me jotain saatiin aikaiseksi. On saatu onnistumisia ja siinä mielessä helpottavaa lähteä, kun lippu on korkealla.”

Tulevaisuudestaan Norrgård kertoo vain sen, että ainakin seuraavaksi hän jatkaa Vöyrin hiihtokeskuksen projektipäällikkönä.