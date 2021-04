Suomen Olympiakomitea on joutunut kilpapurjehtijan vankeustuomion takia vaikeaan paikkaan: valitako Janne Järvinen olympialaisiin vai ei?

Kilpapurjehtija Janne Järvinen aiheutti positiivisen ja negatiivisen ongelman Suomen Olympiakomitean valintoihin ensi kesän olympialaisiin Tokiossa.

Ari Pusa­

Positiivista oli, että Järvinen varmisti Suomelle kisapaikan purjehduksen Nagra 17 -luokassa Sinem Kurtbayn kanssa. Kymmeniä tuhansia euroja maksavan kilpaveneen omistaa Järvinen.

Negatiivista oli, että Järvinen tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa kahden ja puolen vuoden vankeuteen Katiska-huumevyyhdissä. Tuomiosta on valitettu.

Olympiakomitean päättäjiä ei käy kateeksi. Jos OK valitsee Järvisen Tokioon, se on vastoin yleistä mielipidettä ja oikeustajua. Jos OK ei valitse Järvistä, se on juridisesti ongelmallista. Järvisen asian käsittely on valintahetkellä keskeneräinen oikeusjärjestelmässä.

Helppoa ratkaisu ei ole, ehkä. Täytyy kuunnella osapuolia – tai ainakin asiaa enemmän ymmärtäviä tahoja. Aloitetaan siitä, miksi Järvinen pitäisi valita Tokioon?

Suomen Olympiakomitea on julkistanut valintakriteerit, joiden mukaan olympiajoukkue valitaan. Kun ne on julkistettu, kriteerejä pitää noudattaa. Jos valinta tehtäisiin vastoin kriteerejä, Järvinen voisi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan. Se velvottaisi OK:n noudattamaan omia kriteerejään.

Olympiakomitean Tokion valintakriteereistä ei löydy selvää kohtaa, joka estäisi Järvisen valinnan. Urheilujuridiikan asiantuntija Olli Rauste vahvistaa näkemyksen HS:lle:

”Sikäli kun tiedän, mitään tällaista ehtoa ei ole. En oikein keksi perustetta, jolla hänet [Järvinen] voitaisiin jättää valitsematta.”

Urheilujärjestö on Rausteen mukaan puun ja kuoren välissä: kumartaako se median ja sponsorien suuntaan vai noudattaako sääntöjä?

Media, sponsorit ja suuri yleisö näyttävät edustavan kantaa, että eettiset syyt estävät Järvisen valinnan. Säännöt eivät siihen pakota.

Tai kuten Rauste sanoo: ”Jos ei toimita sääntöjen mukaan, säännöt menettävät merkityksensä, eikä meillä sen jälkeen enää ole mitään sääntöjä, koska kenenkään muunkaan ei sen jälkeen enää tarvitse niitä noudattaa.”

Lisäksi asiaan vaikuttaa syyttömyysolettama: Järvistä on Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan kohdeltava syyttömänä, kunnes tuomio on lainvoimainen.

OK:n Huippu-urheiluyksikkö vastaa joukkueen valinnasta ja voi periaatteessa valita joukkueeseen kenet haluaa. Yksikön johtaja Mika Lehtimäki vahvistaa, että olympiajoukkueen valintakriteerit on kohdennettu koskemaan vain urheilullista ulottuvuutta: teknisesti valintoja tarkastellaan siis vain näiden kriteerien pohjalta.

OK:ssa ei olla niin sinisilmäisiä, etteikö siellä tarkasteltaisi muita puolia, kuten epäeettisyyttä. Se voi olla jopa niin painava peruste, että Olympiakomitean kannattaa ottaa riski ja jättää Järvinen valitsematta.

Rauste ehdottaa kiinnostavasti, että tuleviin valintakriteereihin lisättäisiin pykälä vastaaviin tapauksiin. Rausteen mukaan esimerkiksi vuoden 2024 olympiavalintoihin voitaisiin lisätä kohta, jossa ”kisapaikkaan oikeutettu urheilija voidaan jättää valitsematta, jos hänet on viimeisen x vuoden aikana tuomittu lainvoimaisella tuomiolla vankeusrangaistukseen, jonka pituus on vähintään y vuotta.”

Tästäkään ei olisi Järvisen kohdalla hyötyä, koska hänen tapauksessaan asiassa ei ole olemassa lainvoimaista päätöstä.

Asiaan voitaisiin saada ratkaisu.

Ottamatta kantaa Järvisen toimintaan tai siihen, että hänestä tulee ennakkotapaus suomalaiseen olympiaurheiluun, hän voisi kantaa vastuunsa, luopua suosiolla paikastaan ja antaa veneensä Sinem Kurtbayn ja varamies Akseli Keskisen käyttöön Tokiossa. Järvinen voisi siten toimia suomalaisen purjehduksen urheilullisena mesenaattina.

Viime kädessä Japanin viranomaiset voivat estää Järvisen pääsyn maahan. Se olisi tuhoisaa myös Suomen olympiapaikalle, jos tilannetta ei ole aiemmin ratkaistu.