The Wolf of Wall Street -elämäkerrastaan ja sen pohjalta tehdystä elokuvasta tutuksi tullut Jordan Belfort innostui kirjoittamaan jääkiekosta.

Värikkäästä elämästään pörssimeklarina tunnettu yhdysvaltalainen liikemies Jordan Belfort julisti tiistaina rakkauttaan jääkiekkoliiga NHL:ää kohtaan.

”Tulen aina rakastamaan NHL:ää”, Belfort kirjoitti Twitter-tililleen.

Tunnustuksensa jälkeen Belfort antoi seuraajilleen myös kullanarvoisen vinkin.

”Kuunnelkaa, jätkät. Älkää koskaan yrittäkö juoda jääkiekkoilijaa pöydän alle”, Belfort viestitti.

Talousrikoksista vankilassa istunut Belfort, 58, on kirjoittanut elämästään muistelmateokset The Wolf of Wall Street ja Catching the Wolf of Wall Street.

Pörssimeklarin tarina tunnetaan myös muistelmien pohjalta tehdyn The Wolf of Wall Street -elokuvan kautta. Elokuvassa Belfortia näytteli Leonardo DiCaprio.

Belfortin jääkiekkoaiheisista twiiteistä kertoi urheilukanava TSN:n pyörittämä BarDown-sivusto.