Tulospörssissä muun muassa jääkiekkoa, koripalloa ja rahapelejä.

Jääkiekko

Liiga, runkosarjan viimeinen kierros:

Ässät–KalPa 1–6 (1–0, 0–3, 0–3)

HIFK–Sport 4–0 (2–0, 2–0, 0–0)

HPK–SaiPa ja. 4–5 (0–1, 4–1, 0–2, 0–1)

Jukurit–Pelicans vl. 2–3 (1–0, 1–0, 0–2, 0–1)

JYP–KooKoo 1–4 (1–3, 0–0, 0–1)

Lukko–TPS 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)

Tappara–Kärpät 4–2 (2–1, 2–1, 0–0)

NHL:

Carolina–Detroit 1–3 (0–0, 0–0, 1–3)

D: Valtteri Filppula 0+2.

Columbus–Chicago ja. 3–4 (1–1, 1–0, 1–2, 0–1)

Co: Patrik Laine 2+0, Joonas Korpisalo 30/34 torjuntaa, Ch: Kevin Lankinen 30/33 torjuntaa.

Montreal–Toronto 4–2 (2–0, 1–2, 1–0)

Ottawa–Winnipeg 4–2 (2–2, 0–0, 2–0)

Colorado–Arizona 4–2 (1–0, 2–0, 1–2)

C: Mikko Rantanen 2+0.

Los Angeles–Las Vegas 2–4 (1–0, 1–2, 0–2)

San Jose–Anaheim 0–4 (0–3, 0–0, 0–1)

Koripallo

Naisten Korisliiga, välierien 5/5 ottelu (3 voitolla finaaleihin):

Honka–EBT 74–62 (31–26)

Honka selviytyi finaaleihin PeKaa vastaan voitoin 3–2, EBT pronssiotteluun FoAa vastaan.

NBA:

New York–LA Lakers 111–96 (NY: Julius Randle 34/10, Elfrid Payton 20/3, LA: Dennis Schröder 21/3), Orlando–San Antonio 97–120, Dallas–Philadelphia 95–113 (D: Luka Doncic 32/4, P: Joel Embiid 36/7, Furkan Korkmaz 20/2), Memphis–Chicago 101–90 (M: Jonas Valanciunas 26/14, C: Zach LaVine 21/4, Thaddeus Young 20/1, Lauri Markkanen 0/7/2 syöttöä), New Orleans–Sacramento 117–110 (NO: Brandon Ingram 34/6, Zion Williamson 30/6, S: De'Aaron Fox 43/6), Utah–Washington 121–125 (U: Donovan Mitchell 42/3, Bojan Bogdanovic 33/5, W: Bradley Beal 34/0, Russell Westbrook 25/14/14), Golden State–Denver 116–107 (GS: Stephen Curry 53/6, D: Nikola Jokic 27/12, Michael Porter Jr. 24/9), Phoenix–Houston 126–120 (P: Jae Crowder 26/2, Devin Booker 24/7, H: Christian Wood 25/15, Kevin Porter Jr. 22/5).

Itälohko: 1) Philadelphia 37 voittoa–17 tappiota, 2) Brooklyn 36–17, 3) Milwaukee 33–20, 4) Atlanta 29–25, 5) Miami 28–25, 6) Charlotte 27–25, 7) Boston 28–26, 8) New York 28–27, 9) Indiana 25–27, 10) Chicago 22–31,

11) Toronto 21–33, 12) Washington 20–33, 13) Cleveland 19–34, 14) Orlando 17–37, 15) Detroit 16–38.

Länsilohko: 1) Utah 40–14, 2) Phoenix 38–15, 3) LA Clippers 37–18, 4) Denver 34–20, 5) LA Lakers 33–21, 6) Portland 31–22, 7) Dallas 29–24, 8) Memphis 27–25, 9) San Antonio 26–26, 10) Golden State 26–28,

11) New Orleans 25–29, 12) Sacramento 22–32, 13) Oklahoma 20–33, 14) Houston 14–40, 15) Minnesota 14–40.

Rahapelejä

Keno 15/21

Ilta-arvonta (13.4.): 2, 6, 9, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 32, 36, 37, 42, 50, 53, 60, 63, 66, 67. Kunkkunumero: 24.

Päiväarvonta (13.4.): 9, 17, 19, 21, 28, 35, 36, 37, 39, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 63, 67, 68. Kunkkunumero: 57.

Myöhäisillan arvonta (12.4.): 3, 5, 6, 11, 15, 19, 22, 35, 36, 44, 46, 48, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64. Kunkkunumero: 62.

Ilta-arvonta (12.4.): 1, 10, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 44, 46, 50, 51, 56, 67, 68. Kunkkunumero: 25.

Tv-urheilua

Discovery+

18.30 Ravit.

Elisa Viihde Sport

18.00 Liga ACB: The Fifth Quarter. 21.25 Koripallon Bundesliiga: Hamburg Towers–Baskets Oldenburg. 22.05 Liga ACB: Herbalife Gran Canaria–Barca.

C More Sport

18.00 Telia Esports Series, eFutisliiga. 18.30 Ravit. 19.55 SHL Playoffs. 21.45 UEFA Champions League: Dortmund–Manchester City, Liverpool–Real Madrid.

Eurosport 1

12.03 Pyöräily: Pro-sarja Turkin Ympäriajo. 14.03 Pyöräily: Pro-sarja Valencian ympäriajo. 15.33 Pyöräily: Pro-sarja Flèche Brabançonne.

Eurosport 2

12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Tennis: ATP1000 Monte Carlo.

Ruutu

18.30 Ravit: Toto65, Helsinki/Vermo ja Toto86, Solvalla/Åby. 02.00 NBA: Philadelphia 76ers–Brooklyn Nets.

VeikkausTV

12.30 NBL: Cairns–Brisbane. 18.07 Ravit: Vermo, Suomi. 19.15 Ravit: Solvalla, Ruotsi. 19.27 Ravit: Åby, Ruotsi. 20.00 SHL: Örebro–Leksand, Färjestad–Växjö, Frölunda–Rögle, Luleå–Skellefteå. 21.30 Ravit: Xpress A, Ruotsi.

Viaplay

02.00 Major League Baseball: Mets–Phillies 02.05 NHL: Washington–Philadelphia, New Jersey–NY Rangers, Boston–Buffalo. 02.35 NHL: Toronto–Calgary. 03.05 NHL: Nashville–Tampa Bay. 03.35 NHL: Dallas–Florida. 05.00 Major League Baseball: Giants–Reds. 17.45 eSuperliga: E-sport, FIFA 21, 5. kierros. 19.25 2. Bundesliga: Holstein Kiel–Hannover. 21.00 Major League Baseball: Royals–Angels. 02.00 LPGA Tour Golf: Lotte Championship, 1. kierros. 02.05 NHL: Ottawa–Winnipeg, Montreal–Calgary. 02.35 NHL: St. Louis–Colorado. 03.00 Major League Baseball: White Sox–Indians. 04.05 NHL: Minnesota–Arizona.

V Sport Urheilu

02.05 NHL: Ottawa Senators–Winnipeg Jets. 05.05 NHL: Los Angeles Kings–Vegas Golden Knights.

V Sport 1

02.05 NHL: Ottawa Senators–Winnipeg Jets. 05.35 NHL: San Jose Sharks–Anaheim Ducks.

V Sport Jääkiekko

02.05 NHL: Montreal Canadiens–Calgary Flames. 05.35 NHL: San Jose Sharks–Anaheim Ducks.

V Sport Hockey

02.05 NHL: Montreal Canadiens–Calgary Flames. 05.05 NHL: Edmonton Oilers–Vancouver Canucks.

V Sport Football

19.25 2. Bundesliiga: Holstein Kiel–Hannover.

V Sport Golf

02.00 LPGA Tour: Lotte Championship–1. kierros.

TV6 (SE)

21.00 UEFA Champions League Studio: Förstudio. 22.00 UEFA Champions League: Dortmund-Manchester City. 00.00 UEFA Champions League Studio: Efterstudio.