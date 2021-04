Iikka Nurmonen haaveili aina, että hänestä tulee raviohjastaja. Muut ammatit eivät käyneet edes mielessä. Työnsä kannalta hänen kannattaisi muuttaa heti Ruotsiin, mutta sitä hän ei tee.

Lahti

Se oli tavallinen työpäivä Sorsasalon raviradalla Kuopiossa 13. maaliskuuta.

Iikka Nurmonen lähti Le Gros Billillä päivän viimeiseen starttiin lumisella radalla. Seitsenvuotiaan lämminveriravurin kunto oli arvoitus. Edellisen kerran ori oli kilpaillut viisi kuukautta sitten, lokakuussa 2020.

Viimeisen kierroksen puolivälissä Nurmonen antoi hevoselle lähtökäskyn. Le Gros Bill alkoi irtaantua pääjoukosta. Maalissa eroa muihin oli jo runsaasti, 30–40 metriä.

Se ei sittenkään ollut tavallinen työpäivä. Kuopion naapurista Maaningalta kotoisin oleva Nurmonen saavutti 27-vuotiaana tuhannen voiton rajapyykin, ja hänestä tuli ”tuhannen voiton klubin” tämän hetken nuorin ohjastaja.

”Voitto osui hyvään saumaan, kun se tuli entisellä kotiradalla. Tuntui mukavalta, että on tehty asioita oikein”, Nurmonen sanoo.

Kaikkien aikojen nuorimpana tuhat voittoa on ohjastanut Veijo Heiskanen. Hän pääsi tasalukuun 25-vuotiaana vuonna 1984. Myös Hannu Torvinen saavutti rajapyykin nuorempana kuin Nurmonen.

Ensimmäisenä tuhanteen ravivoittoon Suomessa pääsi Tuomo Mäkelä vuonna 1972.

Samassa lähdössä Kuopiossa oli mukana viisi muuta tuhannen voiton kuskia: Santtu Raitala (nyt 1 433 voittoa), Henri Bollström (1 183), Jukka-Pekka Kauhanen (1 352), Mauri Jaara (3 604) ja Niko Jokela (1 669).

Iikka Nurmonen rattailla.­

Tuhannen voiton klubissa on nyt kaikkiaan 57 jäsentä. Suomen kaikkien aikojen voitokkain ohjastaja Jorma Kontio on ajanut yli 11 000 voittoa.

Päästäkseen Kontion tasolle Nurmosen pitäisi ajaa 200 voittoa 50 vuodessa.

”Se on mahdoton tehtävä. Liian vaikeaa nykyaikana.”

Seitsemän viime vuoden aikana Nurmonen on ajanut sadan voiton vuosivauhdilla. Tahti voisi olla kiivaampi, mutta ohjastamisen rinnalle on noussut viime vuosina hevosvalmennus.

”Ajamalla voisi pärjätä, mutta on kuluttavaa hommaa olla tien päällä.”

Vuokratallissa Jokimaan raviradalla Lahdessa Nurmosella on 14 hevosta, joista hänellä itsellään on omistusosuus kolmeen ravuriin: Look Complete, Better Boss ja Amazing Warrior.

Muut valmennettavat ovat toisten omistuksessa. Suomenhevosia on vain kaksi.

Harjoituslenkin jälkeen Iikka Nurmonen ohjaa Incredible Cometin takaisin tallille. Valmennusoppinsa hän on oppinut isältään. ”Täytyy kuunnella hevosta.”­

Raviohjastajien eliittijoukkoon yltäminen vaati Nurmoselta vajaat 6 800 lähtöä. Keskiviikkoon mennessä Nurmosella on takanaan 6 824 starttia ja 1 007 voittoa.

Ensimmäisen ykköspokaalinsa Nurmonen vei palkintokaappiinsa tammikuussa 2010 uransa kolmannessa lähdössä. Hevosena oli Vanille-niminen suomenhevosruuna.

Taskussa kiilteli vielä silloin sileä ohjastajakortti, jonka hän oli ajanut kuukautta aiemmin täyttäessään kuusitoista vuotta. Sitä nuorempana Suomessa ei saa julkisesti ajaa kilpaa hevosella.

Oli itsestään selvää, että Nurmonen päätyi raviohjastajaksi eikä alkanut pelata pesäpalloa tai lentopalloa, hiihtää tai yleisurheilla Maaningan Mahdissa, paikallisessa suurseurassa.

Nurmosen suuri unelma-ammatti urheilussa oli tulla raviohjastajaksi. Nurmosen kotona oli ja on aina ollut ravihevosia. Isä pitää yhä ravitallia Maaningalla.

”En ole edes harkinnut muita ammatteja. Isän kanssa olen valmentanut lapsesta asti. Vanille oli minun projektini. Se annettiin minulle valmennukseen pari kuukautta ennen kuin täytin kuusitoista”, Nurmonen sanoo, kun päivän treenit Jokimaalla ovat takana.

Iltapäivällä ohjelmassa on hevosten hoitoa ja askarointia nykyaikaisella tallilla, jota Nurmonen pitää yhdessä avovaimonsa Jennin kanssa.

Hevosten ruokinta on automatisoitu niin, että kun pariskunta tulee aamulla tallille, hevoset ovat ruokailleet. Se helpottaa päivän ohjelmaa.

”Hevoset ovat saaneet syödä rauhassa. Päästään heti treenihommiin.”

Vapaapäiviä saati lomaa ei ole.

Viikonloppuisin arki vaihtuu juhlaan, kun Iikka Nurmonen hoitaa hevoset lauantaina aamulla ja Jenni saa nukkua pitempään ennen kuin Iikka lähtee ohjastamaan viikon pääraveihin.

Sunnuntaiaamuna osat vaihtuvat. On Iikan vuoro nukkua.

” ”Jos ajattelisin vain tätä työtä, muuttaisin heti Ruotsiin.”

Iikka Nurmonen harjoituttaa hevosiaan jokaisena päivänä. Kaksivuotias lämminveritamma Incredible Comet saa lenkin kolme kertaa viikossa Jokimaan raviradalla Lahdessa.­

Raviohjastajien ammattikunta on pieni. Kymmenkunta kuskia tienaa siellä leipänsä. Osin siksi Nurmonen haluaa myös valmentaa. Kilpailu hyvistä hevosista on kovaa.

Uusia hevosia pitää etsiä koko ajan tarkalla silmällä. Hyvät hevoset vaihtavat harvoin valmentajaa.

”Ajettavia tulee ja menee. Monesti alkaa yhdestä hyvästä startista ja omistaja pyytää ajamaan uudestaan.”

Nurmonen uskoo muistavansa lähes kaikki hevoset, joilla hän on ajanut tuhat voittoa. Suomen menestyneimpiin raviohjastajiin kuuluva Mika Forss kertoi aikoinaan HS:n haastattelussa muistavansa 99-prosenttisesti kaikki hevoset, joita hän on ajanut – ja niitä oli tuhansia.

Vuosi sitten moni suomalainen raviohjastaja lähti koronapandemian takia Ruotsiin, jossa ravit jatkuivat ilman keskeytystä. Suomessa ravit pantiin tartuntariskin takia kuukausien tauolle.

Pienessä mittakaavassa muuttoliike muistutti suomalaisten massamuuttoa työn perässä Ruotsiin tehtaille 1960-luvun lopulla.

Yksi nykymuuttajien kärkinimistä oli Forss, joka ilmoitti, ettei hän enää palaa Suomeen pysyviin ajohommiin.

Nurmonenkin lähti Ruotsiin, jossa hän kilpaili kaksi kuukautta.

”Siellä oli mukava olla ja viihdyimme todella hyvin. Jos ajattelisin vain tätä työtä, muuttaisin heti Ruotsiin. Voisin siis lähteä uudestaan, mutta kyse on siitä, mitä haluaa elämällään tehdä”, Nurmonen pohtii.

Jonain päivänä Nurmonen haluaa pyörittää talliaan omissa tiloissaan. Vuokratalli ei ole pitkäaikaisesti kannattavaa.

”Lähtökohtaisesti on typerää olla vuokralla. Se ei voi olla loppuelämää”, Nurmonen sanoo ja laskee, että yhdellä hevosella pitää tienata vuodessa 15 000–20 000 euroa, jotta se kannattaa ja elättää itsensä.

Ohjastajana Nurmonen kuittaa voittopalkkiosta 5–15 prosenttia. Se on yleinen käytäntö. Lisäksi kuski kuittaa 20 euron ”penkkirahan”.

Palkintorahaa Nurmonen on ohjastanut hevosten omistajille yli viisi miljoonaa euroa. ”Koetetaan päästä mahdollisemman hyvään tulokseen.”

Iikka Nurmonen ohjastaa keskiviikkona Vermossa neljässä lähdössä: 3, 4, 7 ja 8.

Nelivuotias En Candy Till on Iikka Nurmosen luottohevosia. Keskiviikkona tamma juoksee Vermossa.­