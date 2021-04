Saros torjui Nashvillelle komean 7-2-voiton.

Jääkiekon NHL:ssä Buffalo Sabresin suomalaispuolustaja Henri Jokiharju otti kauden neljännen syöttöpisteensä avitettuaan Rasmus Dahlinia 2–2-tasoitusmaalissa kolmannessa erässä. Voittolaukauskisa käänsi ottelun kuitenkin isäntäjoukkue Boston Bruinsille maalein 3–2. Bruinsin voiton varmisti Jake DeBrusk.

Bostonin suomalainen tähtivahti Tuukka Rask oli edelleen sivussa ylävartalovamman vuoksi, mutta hänen odotetaan palaavan kaukaloon mahdollisesti torstaina, joukkue kertoo sivullaan. Tuolloin vastassa on New York Islanders. Raskin edellisestä pelistä on aikaa yli kuukausi.

Buffalo on kehnon kauden jäljiltä liigan hännänhuippu, Boston puolestaan puolivälin paremmalla puolella.

Suomalaisvahdeista Juuse Saros torjui Nashville Predatorsille komean 7–2-voiton Tampa Bay Lightningista. Saros torjui 21 kertaa, kun taas Tampa Bayn maalilla Curtis McElhinney sai pysäytettyä vain 15 laukausta 22:sta.

Nashvillen maalikimarasta sai osansa myös Mikael Granlund, jonka nimiin merkittiin joukkueen seitsemäs osuma pelin loppuminuuteilla. Maali oli Granlundille kauden 11:s. Ruotsalaishyökkääjä Viktor Arvidsson teki Predatorsin maaleista kaksi.

Calgary Flamesin puolustaja Juuso Välimäki avasi joukkueensa maalitilin Toronto Maple Leafsia vastaan ja kuittasi samalla kauden toisen maalinsa. Ottelu sinetöitiin Calgarylle vasta jatkoajalla, kun Johnny Gaudreau iski 3–2-voittolukemat Kanadan divisioonaa johtavasta Torontosta.

Liigan kärkisijoista kamppaileva Washington Capitals puolestaan löylytti kotijäällään Philadelphia Flyersia luvuin 6–1. Washington teki ensimmäisessä erässä neljä maalia, joihin Philadelphia pystyi vastaamaan yhdellä.

Capitalsin konkari Aleksandr Ovetshkin iski kolmannessa erässä NHL-uransa 728:nnen maalin. Ovetshkinin lisäksi joukkueen maalitekijöiden listalle mahtui viisi muuta pelaajaa.