Matsuyaman caddie herätti huomiota hienolla eleellään Mastersin viimeisellä viheriöllä.

Kun Hideki Matsuyama oli voittanut viime sunnuntaina ensimmäisenä japanilaisena golfin suurkilpailun Masters Tournamentin ja noussut kotimaassaan kansallissankariksi, hän sai kilpailun jälkeisessä mediatilaisuudessa vastattavakseen tilanteeseen nähden äärimmäisen poikkeuksellisen kysymyksen.

Matsuyamaa pyydettiin kuvaamaan suhdettaan vieressään istuneeseen harmaantuneeseen mieheen, joka toimi hänen tulkkinaan.

”Bob on luotettava ystävä”, Matsuyama muun muassa sanoi japaniksi ja amerikkalainen Bob Turner tulkkasi englanniksi – itseään koskevan vastatauksen.

Matsuyama on nykyisessä huippugolfissa harvinaisuus, koska hän esiintyy mediatilaisuuksissa tulkin avustuksella.

Mainittu kysymys jo itsessään ja etenkin vastaus paljasti sen, että Bob Turner ei ole Matsuymalle vain tulkki.

Ennen palkintoseremoniaa ja mediatilaisuuksia nähtiin, kuinka Matsuyama halasi Turneria 18. viheriön kupeessa.

Turner oli Matsuyman apuna jo kymmenen vuotta sitten, kun tämä osallistui 19-vuotiaana amatöörinä ensimmäistä kertaa Mastersiin ja palkittiin kisan parhaiten sijoittuneena (27:s) amatööripelaajana.

Turner ei ole Matsuymalle vain tulkki vaan paljon enemmän. Hän hoitaa muun muassa logistiikan ja on auttanut Matsuymaaa kaikissa asioissa sopeutumaan pelaamiseen ja kiertue-elämään Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun tämä pääsi PGA-kiertueelle vuonna 2014.

Ennen Mastersia Matsuyama oli voittanut viisi kilpailua PGA-kiertueella.

Turner kiertää Matsuyaman mukana myös kentällä siltä varalta, että kilpailun aikana tulee tilanteita, joissa tämän täytyy keskustella pelikaverin kanssa.

Turnerin päätyminen tähän asemaan on kiehtova pieni tarina, jonka kertoi Mastersin jälkeen ainakin The New York Post.

Turner oli vuonna 1972 mormoniyliopistona tunnetun Brigham Youngin opiskelija, kun hän lähti kahdeksi vuodeksi Japaniin mormonikirkon lähetyssaarnaajaksi.

Siellä Turner tutustui naiseen, jonka kanssa hän meni myöhemmin naimisiin. Pariskunta muutti Yhdysvaltoihin mutta palasi pian Japaniin Turnerin vaimon koti-ikävän takia.

Japanissa Turner viimeisteli opintonsa tokiolaisessa yliopistossa ja pelasi golfia sen joukkueessa. Sitä kautta Turner pääsi Japanissa golfalan töihin, ja pian hän löysi itsensä auttamassa sen ajan suurimpia tähtiä, muun muassa Seve Ballesterosia, kun he tulivat kilpailemaan Japaniin.

Vähitellen Turner perusti yrityksen, jonka auttoi japanilaisia pelaajia Yhdysvalloissa. Näin syntyi myös yhteys Matsuyamaan, kun tämä tuli ensimmäisiä kertoja pelaamaan Yhdysvaltoihin.

”Joten tässä ollaan”, 68-vuotias Turner sanoi The New York Postille.

Mastersin mediatilaisuuksien videoilla Turner tulkkaa Matsuyaman vastaukset verkkaisesti ja harkiten.

”En ole kääntäjä. En käännä sanasta sanaan. Olen tulkki. Kuulen, mitä hän sanoo ja sitten yritän sanoa sen niin kuin amerikkalainen tai englantia puhuva henkilö välittäisi saman tunteen”, Turner sanoi The New York Postille ja totesi ilmaisun syntyvän enemmän sydämessä kuin pään sisällä.

Matsuyaman taustajoukoista herätti huomiota myös hänen caddiensa Shota Hayafuji, joka kilpailun päätyttyä otti Augusta National -kentän 18. viheriön lipun perinteiseen tapaan muistoksi ja marssi asettamaan lipputangon takaisin reikään.

Sitten tapahtui jotain erikoista. Hayafuji otti lippiksen pois päästään ja kumarsi. Ei yleisön eikä kenenkään muunkaan ihmisen suuntaan vaan tyhjentyneelle kentälle.

Tilanteesta otettua pysäytyskuvaa on jo sosiaalisessa mediassa ehdotettu vuoden urheilukuvaksi.