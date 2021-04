Espoo ei ryhtynyt säilömään lunta kesän yli, vaikka kaikki valmiudet oli – yksi syy on ilkivallan riski

Latumestari Petri Forsmanin mukaan kaupungin nykyinen systeemi latujen tekemiseen on todettu riittävän nopeaksi.

Espoon hiihtoladuista vastaava ulkoilupäällikkö Petri Forsman on viime vuosina selvittänyt niin sanotun säilölumen varastointia Oittaalle.

Kyse on talvella lumitykkien avulla tehdyn lumen säilömisestä kesän yli sahanpurun tai muun lämpöä hyvin eristävän katteen alle.

Tätä systeemiä käytetään monissa laskettelu- ja maastohiihtopaikoissa eri puolilla Suomea.

Syksyllä 2019 Forsman kiersi kolmella paikkakunnalla Itä-Suomessa tutustumassa, miten lumen säilöminen ja säilölumilatujen tekeminen siellä toteutetaan.

Viime kesänä Oittaalla asfaltoitiin kenttä, jolle lunta on tykitetty kasaan.

”Meillä on nyt periaatteessa fasiliteetti valmis siihen, että kannattaa alkaa jatkossa miettiä säilölunta, koska on niin iso asfalttikenttä, että siihen on järkevää tehdä”, Forsman sanoi heinäkuussa 2020.

Päättyneenä talvena olisi myös riittänyt pakkasia säilölumenkin tekemiseen.

Nyt Forsman kertoo HS:lle mietinnän johtaneen siihen, että säilölumen tekeminen Oittaalla ei ole järkevää. Siihen on hänen mukaansa pääasiassa kaksi syytä.

”Säilölunta ei ole nähty tällä hetkellä tarpeelliseksi. Ollaan todettu, että meidän systeemimme on ollut niin nopea, kun pakkaset tulevat. Nyt olemme neljä vuotta tehneet lumet käytännössä niin nopeasti, että pari päivää menee pakkasen tulon jälkeen”, Forsman sanoo.

Toinen syy on se, että lumen säilömiseen liittyy riskejä, jotka toteutuessaan johtavat koko homman kaatumiseen.

”Perinteisellä purulla riski ei ole niin suuri, jos kasan päällä on vaikka 40 senttiä purua. Vaikka siihen tekisi yhden pienen reiän, se ei ole lumikasalle katastrofi.”

Forsmanin mukaan tilanne on toinen, jos käytetään levymäisiä katteita.

”Näillä levysysteemeillä, joita meille on kovasti yritetty kaupata, ilkivallan mahdollisuus on suuri. Sieltä ei tarvitse tiputtaa alas kuin yksi levy, niin se koko kasa on käytännössä siinä. Meillä täällä Oittaalla saattaa kesälläkin pyöriä viikonloppuisin tuhansia ihmisiä. Ymmärrän, että sellainen systeemi toimii jossain korvessa, missä ei paljon ihmisiä pyöri.”

Forsmanin mukaan kyseisellä kentällä, jolle lunta talvella tykitetään kasaan, on viikoittain jonkinlaista asiatonta toimintaa, vaikkakaan ei aina varsinaista ilkivaltaa.

”Ajellaan mopoilla, rakennellaan kaikennäköistä ja hajotetaan silloin tällöin jotain.”

Forsmanin mukaan säilölumen tekeminen saattaa tulla ajankohtaiseksi sellaisessa tilanteessa, että Espoossa päätetään hakea jotain isompaa hiihtotapahtumaa.

”Silloin pitäisi varmistaa lunta jollain tavalla.”

Espoon luonnonlumiladut ovat sulaneet, mutta Oittaalla hiihtokausi on jatkunut nyt yli neljä kuukautta, kun ensimmäinen osa tykkilumilatua valmistui 11. joulukuuta.

Forsmanin mukaan tykkilumilatua on edelleen hiihtokunnossa 2,1 kilometriä, pienten paikkaustoimien jälkeen.

”Tänään aamulla aikaisin täällä oli vielä kymmeniä hiihtäjiä. He tulevat aikaisin, koska latu pehmenee niin nopeasti. 1,4 km:n latu menee viikonlopun yli, ja 700 metrin pätkää kunnostetaan ainakin ensi viikolla. Puolentoista viikon päästä kauden loppuminen on varmaan aika lähellä”, sanoo Forsman, joka pitkin talvea on miehistöineen kerännyt hiihdon harrastajilta kiitosta latujen kunnostuksesta.