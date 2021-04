Seitsemän viime kauden aikana Kärpät on voittanut kolme mestaruutta, mitaleja ja runkosarjoja.

Ihan kuin yksi ei kuuluisi joukkoon, kun jääkiekon pudotuspelien esikierros käynnistyy torstaina.

Oikea vastaus voisi olla Vaasan Sport, mutta otetaan uusi yritys. KooKoon on pakko olla kyseessä, mutta ei. Entä Ilves, suomalaisen kiekkoilun perinneseura. Ei kelpaa Ilveskään vastaukseksi.

Jäljelle jää Kärpät, joka erottuu muukalaisena. Siinä missä KooKoo, Sport ja Ilves ovat viime vuosina kahlanneet sijojen 10–15 välimaastossa, on Kärpät kahminut mestaruuksia ja mitaleja.

Pienen poikkeuksen tekee viime kausi. Ilves olisi lähtenyt pudotuspeleihin neljännestä ruudusta, joka on ylivoimaisesti paras saavutus kymmeneen vuoteen. KooKoo sijoittui viidenneksi, mutta harmi heidänkin kannaltaan, ettei play offs -kevät toteutunut.

”Oulun Kärpät on yksi suurseuroista, joka operoi suurella budjetilla. Jos Kärpät jää sijalle seitsemän, kaikkihan sen tietävät, että se on ihan selvä pettymys. Kärppien tasoisen seuran kuuluu olla neljän parhaan joukossa ja päästä aina suoraan pudotuspeleihin. Kyllähän me epäonnistuimme”, päävalmentaja Mikko Manner sanoi, kun joukkue matkasi Tampereelta suoraan Vaasaan.

Kärpät pelasi kaksi ottelua Tapparaa vastaan maanantaina ja tiistaina. Ensimmäisestä tuli voitto, toisesta 2–4-tappio.

”Ei tämä ole mikään maailmanloppu. Tällainen kiertokulku urheilussa on aika usein.”

Oululaisten kiertokulku on tarkoittanut melkein poikkeuksetta menestystä. Seitsemän viime kauden saldo on komea: kolme mestaruutta (2014–15, 2018), hopea, pronssi ja kolme peräkkäistä runkosarjavoittoa mukaan lukien kesken jääneen viime kauden.

Väliin mahtuu Mannerin tarkoittama kiertokulku, kun Kärpät hävisi HIFK:lle pudotuspelien esikierroksella 2017.

Oulun Kärppien päävalmentaja Mikko Manner työssään.­

”Me saatiin ihan tarpeeksi mahdollisuuksia näyttää osaamisemme, 58 kierrosta, mutta emme pystyneet siihen. Nyt lähdetään jatkamaan taistelua.”

”Meidän fiilis on sellainen, ettei tarvitse häpeillä ja pettymyksiä niellä. Kausi on tuonut kiukkua ihan tarpeeksi, kun olemme niillä sijoilla, joilla emme halua olla.”

Manner ottaa itselleen vastuun seitsemännestä sijasta. Viisikkopelaaminen ei loksahtanut sille tasolle kuin sen olisi pitänyt olla. Pelaajamateriaalia tai joukkueen laatua hän ei syytä.

”Ruoskin itseäni aika kovaa ja tämä on samalla hyvä mahdollisuus kasvaa coachina [valmentajana]. Onneksi ottelut vielä jatkuvat.”

Kärpät jäi niin niukasti ulos kuuden joukosta, että viimeisen Tappara-ottelun häviäminen jatkoajalla tai voittomaalikisassa olisi nostanut joukkueen viivan päälle ja suoraan puolivälieriin.

Sportia vastaan Manner kaipaa sopivaa tasapainoa peliin ja ennen kaikkea pelaamisesta nauttimista. Ei virheiden pelkäämistä, vaan rohkeaa peliä.

”Meissä on paljon piilevää potentiaalia ja kaivamme sen huomenna [torstaina] esille. Yritetään saada aito pelille heittäytyminen, riemu ja taistelu esille.”

Sport lähtee maukkaista asetelmista historiansa toisiin pudotuspeleihin. Joukkue voitti Kärpät Oulussa viime viikolla ja ammensi ison kulhollisen itseluottamusta.

Sekin muistuttaa kehittymisestä, että viime kauden viimeinen sija koheni viidellä pykälällä ja johti play offs -paikkaan.

”Lähdettiin rohkeasti etunojassa hakemaan muutosta. Kyllähän muutos saatiin aikaan, kun noustiin viimeiseltä sijalta play offs -joukkueeksi.”, Sportin päävalmentaja Risto Dufva sanoi.

Esikierroksen pelijärjestelmäkin saattaa suosia altavastaajaa, joksi Sport on laskettava.

Vaasan Sport pelaa tällä kaudella pudotuspeleissä.­

Perinteisesti jatkopaikkaan vaaditaan tässä vaiheessa kaksi voittoa, mutta nyt lasketaan vain maaleja. Kumpi joukkue tekee torstaina ja perjantaina enemmän maaleja, jatkaa puolivälieriin.

”Tämä on siinä mielessä eri peli, että me pelataan käytännössä yksi ottelu”, Dufva sanoi.

”Tämä on SM-liigassa ainoa kerta tähän mennessä, kun vaihdetaan erätauolla paikkakuntaa. Paljon on jääkiekko mennyt siitä eteenpäin, kun ennen vanhaan vaihdettiin kolmannessa erässä puolia.”

Dufva otti esiin pelin luonteen, joka voi muuttua, kun lasketaan vain maaleja. Hän muisteli Mestarien liigan peliä ollessaan Lukon päävalmentajana. Eetu Koivistoinen teki Red Bull Müncheniä vastaan toisessa erässä maalin Münchenin tyhjään kehikkoon.

Jos toinen joukkue joutuu useamman maalin tappiolle toisessa ottelussa, voi kirin hakeminen alkaa hyvinkin aikaisin jonkun sopivan ylivoiman tai muun tilanteen aikana.

”Kun pelataan yhteistulosta, pitää laskea, kuinka paljon on aikaa ottaa kiinni kolme tai neljä maalia.”

Pudotuspelien esikierroksen ensimmäinen ottelu voi päättyä tasan, mutta siitä tuloksesta jatketaan perjantaina. Jos maalit ovat silloinkin tasan, pelataan jatkoerä ja ratkaisu loppuun asti. Voittomaalikilpailua ei tunneta tässä mallissa.

Pudotuspelien 1. kierroksella kohtaavat torstaina Sport-Kärpät ja KooKoo-Ilves. Perjantaina otteluparit ovat Kärpät–Sport ja Ilves–KooKoo. Ottelut alkavat kello 18.30 ja TeliaTV ja Cmore näyttävät pelit suorina lähetyksinä.