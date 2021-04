Tällainen on naisten NBA

Suomalainen Awak Kuier varataan perjantain vastaisena yönä naisten koripalloilun amerikkalaiseen huippusarjaan WNBA:han. Sarjan asema Yhdysvalloissa kertoo olennaisia asioita naisten ammattiurheilun asemasta maailmassa. Esimerkiksi koripalloilun supertähti Stephen Curry voisi maksaa vuosipalkallaan naisten sarjan kaikkien pelaajien palkat kahden vuoden ajan.

Suomalainen koripallon suurlupaus Awak Kuier varataan perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa WNBA:han.

Viimeisimmissä varausarvioissa Kuier on nostettu jatkuvasti toiseksi parhaaksi pelaajaksi Texasin yliopiston laiturin Charli Collierin jälkeen.

Kaksikko saattaa hyvinkin päätyä samaan joukkueeseen, sillä kahta ensimmäistä varausvuoroa pitää hallussaan Dallas Wings.

Kuierista tulee toinen suomalainen WNBA-varaus. New York Liberty varasi Taru Tuukkasen vuoden 2001 varaustilaisuuden neljännellä kierroksella kaikkiaan 57. pelaajana.

Mutta millaiseen sarjaan Kuier oikein päätyy? Mikä lopulta edes on WNBA?

WNBA:n kausi alkaa toukokuun puolivälissä ja päättyy lokakuussa. Tänä vuonna jokainen joukkue pelaa 32 ottelua tavallisen 36:n sijasta, mikä johtuu koronaviruspandemian vaikutuksista ja olympiatauosta.

Kun pelit ovat kesällä, WNBA ei joudu kilpailemaan pelaajista muun maailman rahakkaampien sarjojen kanssa.

Iso osa WNBA-pelaajista viettääkin talven pelaten joko Euroopassa tai Kiinassa, sillä WNBA:ssa parhaat voivat tienata noin puoli miljoonaa dollaria, kun taas Venäjällä summa voi olla kolmin- tai nelinkertainen.

Kirkkaimmista tähdistä Diana Taurasi tienasi ESPN:n mukaan UMMC Jekaterinburgissa kaudella 2015–2016 noin 1,5 miljoonaa dollaria ja seurakaveri Brittney Griner miljoonan.

Lisäksi ESPN kertoo seuran maksaneen Taurasille 200 000 dollaria siitä, että hän jätti edeltäneen WNBA-kauden kokonaan väliin.

Kaudet pelataan eri syklissä kuin valtaosa Pohjois-Amerikan palloilusarjoista. Tällä WNBA välttää kilpailun yleisöstä ja huomiosta kaikkein suurimpien sarjojen kanssa sekä tarjoaa koripallon ystäville kesäisen vaihtoehdon.

WNBA:lla on tv-sopimukset isojen kanavien ESPN:n ja CBS:n kanssa. Lisäksi sen ottelut ovat nähtävillä oman League Pass -palvelun kautta.

Hyvän saatavuuden ansiosta sarjan televisiosuosio on kasvanut, mutta vuonna 1996 perustetun WNBA:n yleisökeskiarvo ehti ennen pandemiaa vajota kaikkien aikojen heikoimpiin lukemiin, selvästi alle 7 000 katsojaan.

WNBA:ta hallinnoi NBA. Toimintaa ei ole saatu taloudellisesti kannattavaksi.

NBA:n komissaari Adam Silver kertoi lokakuussa 2018 uutistoimisto AP:lle, että WNBA on tehnyt olemassaolonsa ajan jokaisena vuonna yli kymmenen miljoonan dollarin tappiot.

” Pelaajan varaaminen Yhdysvaltojen ulkopuolelta viidellä ensimmäisellä vuorolla on hyvin harvinaista.

Koripalloilija Awak Kuier valittiin viime vuonna HS:n urheilutoimituksen vuoden lupaukseksi.­

Myös Kuierin aikomuksena on pelata jatkossakin talvisin Euroopassa, todennäköisesti Italiassa nykyisessä seurassaan Ragusassa. Hänen nykyinen sopimuksensa on voimassa vielä kolmen kauden ajan, joskin siinä on jokaisen kauden jälkeen ulosostopykälä.

Jos Kuier päätyy Dallasiin, on myös spekuloitu sillä mahdollisuudella, että hän saattaisi ylipäätään siirtyä WNBA:han vasta parin vuoden päästä.

Ykköskierroksen varauksia neljä kahmineella Dallasilla on tekemistä saadakseen joukkueen mahtumaan palkkakaton alle ja 12 pelaajasopimuksen kiintiöön. Kuierin pitäminen Italiassa kehittymässä voisi olla yksi ratkaisu näihin pulmiin.

Kuier on erilaisen polkunsa vuoksi muutamaa vuotta nuorempi kuin suurin osa hänen varausikäluokastaan. Pelaajan varaaminen Yhdysvaltojen ulkopuolelta viidellä ensimmäisellä vuorolla on hyvin harvinaista: viimeksi näin tapahtui vuonna 2011.

Kuierin kesät Yhdysvalloissa eivät myöskään koidu haitaksi Suomen maajoukkueelle. Esimerkiksi EM-karsintoja on viime vuosina pelattu marraskuussa ja helmikuussa.

” Pelaajien keskipalkka kasvoi ensimmäistä kertaa kuusinumeroisiin lukemiin.

Kohennusta pelaajien tilanteeseen toi tammikuussa 2020 solmittu uusi työehtosopimus.

Sopimus toi ratkaisun WNBA:ta vaivanneeseen isoon tasa-arvo-ongelmaan: jatkossa WNBA:n koripalloon liittyvistä tuotoista jaetaan pelaajille NBA:n tavoin noin puolet, kun aiemmin osuuden arvioitiin olleen vain 20–30 prosenttia.

Uusien pelaajien minimipalkka kasvoi vajaasta 42 000 dollarista 57 000 dollariin (47 770 euroa). Pelaajien keskipalkka kasvoi ensimmäistä kertaa kuusinumeroisiin lukemiin.

WNBA-joukkueet lentävät pelimatkat yksityiskoneiden sijaan reittilennoilla. Uuden sopimuksen myötä pelaajien on matkustettava turistiluokkaa ylemmässä luokassa, kun aiemmin ottelumatkoja saatettiin taittaa busseilla.

2010-luvulla kaksi WNBA-ottelua jouduttiin perumaan epäinhimilliseksi venyneiden matkojen vuoksi. Las Vegas Aces päätti olla elokuussa 2018 pelaamatta matkustettuaan otteluun Yhdysvaltain itärannikolle Washingtoniin yhtäjaksoisesti yli 25 tunnin ajan.

” NBA-pelaajien keskipalkka oli kaudella 2019–2020 yli 8,3 miljoonaa dollaria.

Golden State Warriorsin Stephen Curry ottelussa Warriorsia vastaan 12. huhtikuuta 2021.­

NBA:han verrattuna WNBA:ssa liikkuvat rahamäärät ovat muutenkin edelleen suorastaan nappikauppaa.

NBA:n tuotot olivat viime kaudella ESPN:n mukaan 8,3 miljardia dollaria (yli 6,9 miljardia euroa), vaikka pandemia söi rahoista kymmenesosan. WNBA:n tarkkoja lukuja ei ole yhtä hyvin tiedossa, mutta useimmissa arvioissa tuotot sijoittuvat 60 miljoonan ja 70 miljoonan dollarin välille.

Statista-tilastopalvelun mukaan NBA-pelaajien keskipalkka oli kaudella 2019–2020 yli 8,3 miljoonaa dollaria. WNBA:ssa yhden kokonaisen joukkueen palkkakatto on tulevalla kaudella hieman alle 1,34 miljoonaa dollaria.

WNBA-palkkakatto ei kata NBA:ssa edes toista vuotta pelaavan pelaajan minimipalkkaa. Tulokkaille minimipalkka on 898 000 dollaria, toisen vuoden pelaajille noin 1,45 miljoonaa.

NBA-pelaajista tämän kauden kovin vuosipalkka on Golden State Warriorsin takamiehellä Stephen Currylla, joka tienaa pelkästään seuraltaan noin 43 miljoonaa dollaria. Yksi koripallohistorian tarkimmista heittäjistä voisi verojenkin jälkeen helposti maksaa vuosipalkallaan kaikkien WNBA-pelaajien palkat kahden kauden ajalta.

On toki muistettava, että NBA-kausi on yli kaksi kertaa niin pitkä kuin WNBA:ssa. NBA-joukkue voi pelata normaalilla kaudella 82 ottelun runkosarjan lisäksi 28 pudotuspeliä. WNBA:ssa 36 runkosarjapelin lisäksi pudotuspelejä voi kertyä sijoituksen mukaisesti 10–12.

” Delle Donne on ollut viime vuodet sarjan absoluuttisesti parhaita pelaajia.

Elena Delle Donne (vas.) johdatti Washington Mysticsin WNBA-mestariksi kaudella 2019. Kuva kolmannesta loppuottelusta, jossa Connecticut Sunin Alyssa Thomas yrittää pidätellä Delle Donnea.­

WNBA:ssa on nykyään 12 joukkuetta. Hallitseva mestari Seattle Storm on neljällä mestaruudellaan jaetulla ykkössijalla yhdessä Minnesota Lynxin ja vuonna 2008 lakkautetun Houston Cometsin kanssa.

Kuier kertoi hiljattain STT:lle ihailleensa WNBA-tähdistä erityisesti Washington Mysticsin tähteä Elena Delle Donnea ja Chicago Skyn joukkueeseen siirtynyttä Candace Parkeria. Molemmat ovat suomalaistähden tavoin pitkiä ja samalla taitavia ja monipuolisia pelaajia.

Delle Donne on ollut viime vuodet sarjan absoluuttisesti parhaita pelaajia. Hänet on valittu arvokkaimmaksi pelaajaksi vuosina 2015 ja 2019, mutta viime kausi jäi kokonaan väliin terveyssyistä.

Myös kahdesti MVP-palkinnon voittanut Parker kuuluu sarjan kokeneempaan tähtikaartiin ja tunnetuimpiin nimiin. WNBA-kausien ulkopuolella hän on ulkomailla pelaamisen sijaan toiminut NBA-asiantuntijana TNT- ja NBA TV -kanavilla.

Maaliskuussa Parker oli tuuraamassa TNT:n suositun studio-ohjelman vakiojäseniä ja muodosti asiantuntijakolmikon yhdessä entisten NBA-supertähtien Shaquille O’Nealin ja Dwyane Waden kanssa.

Parkerin ja O’Nealin väliset verbaaliset kädenväännöt herättivät huomiota. Parker muun muassa koulutti O’Nealia palloscreenien puolustamisessa ja tyrmäsi tämän ehdotuksen matalammista koreista naisten otteluihin donkkaamisen helpottamiseksi.

Kobe ja Gianna Bryantin muiston kunniaksi tehtiin lukemattomia seinämaalauksia ympäri maailman. Kuva Los Angelesista helmikuulta 2020.­

Helikopterionnettomuus vei tärkeät tähdet

Yksi voimakkaimmista naisten koripallon äänenkannattajista Yhdysvalloissa oli tammikuussa 2020 helikopterionnettomuudessa kuollut koripallolegenda Kobe Bryant.

Onnettomuudessa kuoli kaikkiaan yhdeksän ihmistä, jotka olivat kaikki matkalla Bryantin valmentaman tyttöjen juniorijoukkueen otteluun. Joukossa oli myös hänen toiseksi vanhin tyttärensä, 13-vuotias Gianna Bryant, josta odotettiin varmaa WNBA-tähteä.

Gianna oli Koben silmäterä. Hänellä oli koripalloa kohtaan samaa palavaa intohimoa ja lahjakkuutta kuin isällään.

”Fanit tulevat sanomaan, että teidän täytyy hankkia poika kantamaan perintöä. [Gianna] reagoi siihen, että ’hei, minä hoidan tämän’”, Bryant kertoi Jimmy Kimmel Live -ohjelmassa vuonna 2018.

Kun maaliskuun NCAA-lopputurnauksessa järjestettiin naisten joukkueille ala-arvoiset harjoitteluolot, naisten koripallopiirit kaipasivat jälleen Koben arvovaltaista ääntä.

”Hän oli pioneeri meidän naisten pelin edistämisessä ja puolustamisessa. Toivon, että NBA-urheilijat seuraavat hänen esimerkkiään”, sanoi UCLA:n päävalmentaja Cori Close The Los Angeles Timesille.

WNBA:n varaustilaisuus alkaa perjantaina kello 2.00. Ylen Areena näyttää tilaisuuden suomeksi selostettuna suorana lähetyksenä.