Hiihdon kaksinkertainen maailmanmestari Jonna Sundling kilpailee ensi talvena Olympiastadionin Helsinki Ski Weeks -tapahtumassa.

Koronavirusepidemian takia tältä vuodelta peruttu Helsinki Ski Weeks-tapahtuma järjestetään ensi talvena Helsingin olympiastadionilla ja sen ympäristössä.

Suomen Hiihtoliitto ja Helsingin kaupunki varmistivat torstaina, että tapahtuman lumi on tehty valmiiksi ja se on on varastoituna Kivikon hiihtohallissa.

Pekingin olympialaisten jälkeen käytävään sprinttikisaan on varmistanut jo osallistumisensa kaksinkertainen maailmanmestari, Ruotsin Jonna Sundling sekä miesten pariviestin hopeamitalistit Ristomatti Hakola ja Joni Mäki.

Sundling voitti Oberstdorfin MM-kisoissa kultaa sprintissä ja pariviestissä.

”Suomi on hiihdon suurmaa ja kisaaminen Helsingin keskustassa on huikea konsepti, josta olen todella innostunut. Jokainen mahdollisuus tuoda maastohiihtoa esille laajemmalle yleisölle on minulle tärkeä”, toteaa Sundling Hiihtoliiton tiedotteessa.

Sundlingin lisäksi kisaan on varmistanut jo aiemmin tulossa Norjan tähtihiihtäjä Johannes Høsflot Klæbo.

Helmikuussa Olympiastadionille ja sen ympäristöön rakennetaan kilometrin pituinen latu, joka palvelee perinteisen tyylin hiihtäjiä koko kuukauden.

”Odotamme varsinkin näin koronavuoden jälkeen innolla sitä hetkeä, kun ikoninen stadion muuttuu koko kansan lähiliikuntapaikaksi ja maailman huippujen hiihtopyhätöksi”, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoo Hiihtoliiton tiedotteessa.