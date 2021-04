Manchester Unitedin tulos vieraissa on parempi kuin kotona, siksi katsomopeitteet menivät vaihtoon

Tyhjiä katsomoita peittäneet punaiset bannerit on poistettu käytöstä.

Manchester Unitedin kotistadionilla Old Traffordilla on vaihdettu tyhjien penkkirivien päälle asetetut peitteet. BBC:n mukaan syynä on väri, joka hämmentää joitakin pelaajia.

Old Traffordin katsomopeitteet ovat olleet punasävyisiä, mikä on vaikeuttanut punaiseen pelipaitaan pukeutuneiden pelaajien erottamista taustasta. Nyt julisteet on vaihdettu mustiin.

United on voittanut 13 ja hävinnyt kuusi 24 kotipelistään tällä kaudella. Kotistadionin ulkopuolella on saavutettu 17 voittoa ja kolme tappiota 26 ottelusta.

Unitedin norjalainen manageri Ole Gunnar Solskjæri ihmetteli ristiriitaisia lukemia. Katsomon peitteiden merkitystä peliin on vaikea arvioida, mutta punaisina ne eivät ainakaan auttaneet pelaajia.

”Jotkut pelaajista ovat maininneet, että nopeissa tilanteissa, kun pitää katsoa olan yli, onko joukkuekaverisi paikalla, niin he ovat punaisissa paidoissaan punaista taustaa vasten.”