Patrik Pasma, William Alatalo ja Elias Seppänen ovat nuoria formulakuskeja, jotka kisaavat alkavalla kaudella F3 Regional -sarjassa. Pasman ja Seppäsen tallina on suomalainen KIC Motorsport.

Autourheilusarjan nimi on pitkä: Formula Regional European Championship by Alpine (Alpinen Euroopan alueen formula­mestaruussarja). Lyhyemmin sarjaa voi sanoa F3 Regional -sarjaksi.

Nimi ei sarjaa pahenna, voisi sanoa, sillä kyse on uudistetusta F3-autojen sarjasta, johon on yhdistetty kaksi kautta ajettu F3 Regional -sarja ja perinteinen Formula Renault Eurocup -sarja.

Nimihirviössä Alpine viittaa siihen, että kaikki autot on varustettu Renaultin omistaman Alpinen moottoreilla. Vielä viime kaudella F3 Regionalissa käytettiin Alfa Romeon moottoreita.

F3 Regional -sarja on ponnahduslauta Kansainvälisen autourheiluliiton (FIA) F3-sarjaan. Muutamat kuskit ovat jatkaneet myös suoraan F2-sarjaan. Lisäksi F3 Regional -sarjassa jaetaan superlisenssipisteitä. Kauden voittaja saa 25 pistettä. Kun kolmen kauden aikana saalistaa 40 pistettä, saa F1-superlisenssin, joka mahdollistaa ainakin teoreettisesti F1-kisoihin osallistumisen.

Kausi alkaa ensi viikonloppuna Imolassa F1-kisan yhteydessä.

Miksi Regional- ja Renault-sarjat yhdistyivät?

”Molemmat brändit söivät toisiaan eikä kumpikaan kasvanut toisensa ohi”, toteaa Peter Flythström.

Flythström on suomalaisen Petri Lappalaisen omistaman KIC Motorsport -tallin tallipäällikkö. KIC Motorsport on ollut mukana juuri F3 Regional -sarjassa alusta alkaen ja nyt yhtenä kolmestatoista tallista uudistetussa sarjassa.

Jokaisella tallilla saa olla kolme kuljettajaa – tai neljä, jos yksi kuljettajista on nainen. Vain ranskalainen R-Ace-talli on lähdössä sarjaan neljällä kuskilla, sillä tallissa ajaa sveitsiläinen Léna Bühler. Lisäksi G4 Racingillä on yhtenä kuljettajana espanjalainen Bélen Garcia, mutta talli on nimennyt sarjaan vain kaksi kuljettajaa.

Kaikkiaan sarjassa ajaa vähintään 34 kuljettajaa, joka tekee sarjasta todella ison.

”Se tekee sarjasta aika poikkeuksellisen ja asettaa isot haasteet aika-ajoihin ja vähän kaikkeen muuhunkin. Nyt mukana on käytännössä kaikki maailman parhaat junioritiimit samassa sarjassa. Eurocup palasi tosissaan juurilleen”, Flythström sanoo.

Sen lisäksi että KIC Motorsport on suomalainen talli, sen kolmesta kuljettajasta kaksi, Patrik Pasma ja Elias Seppänen, ovat suomalaisia. Tallin kolmas kuljettaja on saksalainen Nico Göhler. Lisäksi sarjassa ajaa kolmaskin suomalainen, William Alatalo, jonka tallina on brittiläinen Arden Motorsport.

Tallipäällikkö Peter Flythström (vas.), Elias Seppänen ja KIC Motorsport -tallin omistaja Petri Lappalainen olivat tyytyväisiä testiajoihin.­

Lappalainen sanoo, että kauteen on kovat odotukset. Viime kaudella KIC oli tallipisteissä kakkonen ja jo viime vuonna sarjassa ajanut Pasma kuljettajapisteissä neljäs.

”Pasma ajoi kauden puolivälin jälkeen eniten pisteitä koko sarjassa. Hän on tänä vuonna mestarisuosikkeja. Elias on voimakastahtoinen ja tekee kauden aikana hyviä tuloksia”, Lappalainen toteaa.

Tallin saksalaiskuljettajaa kohtaan odotukset eivät ole yhtä suuria.

”On ihme, jos hänet jossain kisassa saadaan kymmenen parhaan joukkoon”, Lappalainen sanoo.

Yksi selitys Göhlerin tilanteeseen on Saksan tiukempi koulusysteemi. Hän oli viime kauden käytännössä pois kilparadoilta, koska hänen piti olla koulussa.

”Hän lähtee hirveältä takamatkalta, mutta on ottanut muita kiinni testien aikana”, Flythström toteaa.

F3 Regional -sarjassa tallien budjetit ovat noin 400 000–600 000 euroa, josta pääosan tuovat kuljettajien tukijat. Lappalaisen mukaan tallin pyörittäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa.

”No, ei se vielä ole ollut. Tämä on rakkaudesta lajiin ja erityisen hienoa on se, että meidän kuljettajista aina on ollut iso osa suomalaisia. Jos meillä on kaksi vaihtoehtoa, aina otetaan suomalainen.”

Mielenkiintoinen yksityiskohta on KIC Motorsportin autojen väritys. Siihen löytyi todellinen klassikkoesikuva.

”Lähtökohta oli [Hollywood-tähti] Steve McQueenin legendaarinen ajopuku, jossa on kaksi pystyraitaa. Laitoimme ne vaakaraidoiksi, mustaksi ja punaiseksi. Meillä oli Steve McQueenin kuva Petrin toimistolla, kun aloimme ideoida auton väritystä”, Flythström kertoo.

Steve McQueenin ajohaalarin pystyraidat olivat lähtökohta, kun KIC Motorsportin autojen väritystä suunniteltiin. McQueen oli pääosassa vuonna 1971 julkaistussa Le Mans -elokuvassa.­

KIC Motorsport -tallin autoissa on puna-mustasivuraita.­

Patrik Pasma, F3-sarjojen konkari

Oululaista Patrik Pasmaa, 21, voi sanoa F3-kuvioissa jo kokeneeksi kuljettajaksi. Alkava kausi on jo neljäs eri F3-sarjoissa. Pasma ajoi vuonna 2019 Formula Renault Eurocupia (kymmenes), viime vuonna F3 Regional -sarjaa (neljäs ja myös neljä osakilpailuvoittoa) ja alkuvuodesta Aasian F3-sarjaa, jossa hän oli neljäs sekä nappasi muutaman osakilpailuvoiton.

”Aasian F3-sarjassa mukana oli myös tällä kaudella F2-sarjaa ajavia kuskeja. Hyvin pystyin niiden kanssa kilpaa ajamaan”, Pasma kertoo.

Pasma on asettanut tälle kaudelle tavoitteekseen mitalisijan kokonaispisteissä.

”Se on realistinen tavoite eli viime vuoden sijoitusta pitää parantaa. Sarjassa on kymmenen kuskia, jotka pystyvät voittoon.”

Myös kauden alla ajetut testiajot lupaavat menestystä.

”Barcelonan testeissä olin ensimmäisen päivän nopein ja toisena päivänä toiseksi nopein. Imolassa olin top5-vauhdissa, vaikka ei varsinaisesti aikaa haettu.”

Patrik Pasma tuuletti viime lokakuussa F3 Regional -sarjan osakilpailun voittoa Monzassa.­

Pasma taustajoukkoineen pohti jo tälle kaudelle paikkaa FIA:n F3-sarjassa, mutta sinne ei vielä siirrytty.

”Siellä pitäisi olla top3-tiimissä. Jos ajaa top5-sijojen ulkopuolelle, kukaan ei nimeä muista. Jos ajaa keskitason tallissa ja on parhaimpana päivänään ehkä kymmenen joukossa, se ei oikein riitä. Siinä menee suuri summa pelkkään ajeluun. Siksi päädyin tähän vaihtoehtoon.”

Lopullinen tavoite autourheilijana on kuitenkin selkeä.

”Kaukaisena unelmana on pääsy joskus Formula 1:een, mutta se vaatii muutakin kuin hyvää ajamista.”

Autourheilun ulkopuolella Pasma on koulutukseltaan ylioppilas ja suuntaa loppuvuodesta armeijaan Santahaminaan. Opiskelusuunnitelmia hänelle ei juuri nyt ole.

”Katson tämän kortin [autourheilun] loppuun asti.”

William Alatalo, selkeä urasuunnitelma

Ilmajokelainen William Alatalo, 18 (täyttää 19 vuotta vielä huhtikuussa), ajoi viime kaudella Formula Renault Eurocupia (kahdeksas), joten F3-autot ovat hänelle jo tuttuja. Suurin ero viime kauteen on se, että F3 Regional -sarjassa ajetaan Pirellin renkailla, joissa on parempi pito kuin Eurocupissa käytetyissä Hankookin renkaissa.

”Aika lailla erilaista on ajaa kuin viime vuonna, kun renkaat pitävät paljon paremmin. Auto vaikuttaa kyllä hyvältä. Arden [Alatalon talli] osasi laittaa säädöt heti kuntoon.”

Testipäivät sujuivat Alatalon mukaan kohtuullisen hyvin, mutta parannettavaakin jäi.

”Suunnilleen viiden joukossa olin, ehkä noin pari sekunnin kymmenystä kärkeen oli eroa. Napsun verran pitäisi vielä löytää nopeutta, että olisin kärjen kanssa samassa vauhdissa.”

Alatalo päätyi Arden Motorsportille melko pitkien neuvottelujen jälkeen. Sopimus syntyi alkuvuodesta. Nyt tavoitteena on palkintosijat.

”Joka kisassa pitäisi ottaa palkintosija, josta seuraisi yhteispisteissäkin kolmen parhaan joukkoon päätyminen.”

William Alatalo aikoo ensi vuonna siirtyä FIA:n F3-sarjaan.­

Alatalo suunnitteli jo tälle vuodelle FIA:n F3-sarjaa, mutta rahoitus ei vielä järjestynyt. Ensi vuonna hän aikoo sinne siirtyä.

”Tuplasti budjetti kasvaa.”

Näin Alatalo on tehnyt urasuunnitelmansa: vuonna 2022 F3:een, vuonna 2023 F2:een ja vuonna 2024 joko toinen kausi F2:ssa ja tai jo hyppäys F1:een.

”Mitä ylemmäksi nousee, sen isommaksi asiaksi budjetti nousee. Sama ongelma jatkuu vielä kauan aikaa.”

Alatalo opiskelee Kuortaneen urheilulukiossa ja vuoden päästä pitäisi valmistua ylioppilaaksi. Kisa- ja testimatkojen takia kursseja jää väliin eikä ulkomailla koulukirjoja ole tullut vilkaistua.

”Yritän tästä jotenkin päästä läpi, mutta helppoa se ei ole, kun on muutakin elämää.”

William Alatalo ajoi testiajoissa Imolassa 17.–18. maaliskuuta.­

Elias Seppänen, ensimmäinen F3-kausi

Helsingissä asuva Elias Seppänen, 17, aloittaa ensimmäisen kauden F3-luokan sarjassa. Viime kaudella hän ajoi Saksan ADAC F4 -sarjaa Ralf Schumacherin ja Gerhard Ungarin omistamassa US Racing -tiimissä. Loppupisteissä Seppänen oli kolmas ja voitti yhden osakilpailun.

Seppäselle F3-auto ei kuitenkaan ole täysin uusi, sillä hän ajoi viime vuonna yhden F3-kisan. F4:ään verrattuna ero on merkittävä.

”Ehkä eniten se, että auto on paljon isompi ja voimakkaampi. Yllätyksiä ei kuitenkaan ole tullut”, Seppänen kertoo.

Seppänen uskoo, että sarjassa aiemmin kisanneilla on jonkin verran etua etenkin alkukaudesta.

”On siinä aina vähän etua, jos on ajanut useamman vuoden samaa sarjaa. Tuntee auton ja radat hyvin.”

Tavoite kauden kisoihin on kuitenkin selkeä: ”Aina kun kilpaa ajetaan, tavoitteena on voittaa.”

Seppäselle uutta on myös se, että hän ajaa sitten karting-aikojensa suomalaisessa tallissa.

”Ei siinä ole muuta eroa, kuin että tallin sisällä puhutaan suomea.”

Tallissa on myös saksalainen kuski...

”Silti puhutaan suomea. No, hänen seurassaan puhutaan englantia.”

Elias Seppänen ajaa ensimmäistä kauttaan F3-sarjan autolla.­

Seppäselläkin on selkeä tavoite, miten uran pitäisi edetä.

”Seuraavaksi vuorossa olisivat FIA:n F3- ja F2-sarjat. Jos kaikki osuu hyvin, niin lopulta F1.”

Jos F1-ura joskus urkenee, pieni yhteinen nimittäjä löytyy F1-kuski Kimi Räikkösen kanssa. Seppänen nimittäin opiskelee Espoon Omniassa autonasentajalinjalla. Myös Räikkönen opiskeli autonasentajaksi ennen F1-uraansa, mutta opinnot jäivät kesken.