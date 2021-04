HJK-leirissä iloitaan, kun juniorit pääsevät viimein ohjattuihin ulkoharjoituksiin: ”Meidän on mentävä vastuullisuuskärjellä koko ajan”

HJK ry:n toiminnanjohtaja Timo Muurinen korosti torstaina, että taistelu koronavirusta vastaan jatkuu edelleen.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän päätös sallia alle 20-vuotiaiden liikuntaharrastukset ulkona lämmittää HJK ry:n toiminnanjohtajaa Timo Muurista.

Alle 20-vuotiaat voivat jatkaa ulkoharjoituksiaan ensi viikon maanantaista alkaen.

”Tämä on upea uutinen, jota on odotettu pitkään. Tässä on koeteltu niin jalkapalloa kuin muitakin lajeja”, Muurinen sanoi torstai-iltana HS:lle.

Muurinen koki päätöksen olevan kiitos siitä, että suomalaiset ovat onnistuneet torjumaan koronavirusta koko kansakuntana. Tilanne on sen johdosta kääntynyt kohti parempaa.

”Toki muistutan edelleen, että niin jalkapalloseurojen kuin muidenkin toimijoiden taistelu koronaa vastaan jatkuu”, hän lisäsi.

Muurisen mukaan HJK:n juniorien pitää edelleen välttää muun muassa harjoitteita, joissa pelaajat ovat usein kontaktissa keskenään.

”Niin sanottuun uuteen normaaliin palaaminen täytyy tehdä fiksusti ja porrastetusti. Annamme uudet ohjeistukset, miten toimitaan. Meidän on mentävä vastuullisuuskärjellä koko ajan.”

Rajoitusten höllentäminen kertoo Muuriselle sen, että uhka on edelleen olemassa.

”Kun menemme kohti kesää ja parasta jalkapallokautta, emme halua enää mennä taaksepäin, vaan päästä koko ajan parempaan suuntaan. Vastuu on nyt meillä kaikilla, ja siitä meidän pitää ottaa koppi.”

HJK:lla on Muurisen mukaan lähes 3 000 alle 20-vuotiasta junioria.

Nyt harjoituksiin pääsevien 13–19-vuotiaiden pelaajien määrä on Muurisen mukaan kasvanut ”älyttömästi” viimeisten viiden vuoden aikana.

”Tämä koskettaa yhteensä noin tuhatta pelaajaa, jotka pääsevät nyt palaamaan lähes normaaliin. Tarkoitan lähes normaalilla sitä, että tiedämme edelleen taistelun koronaa vastaan jatkuvan.”

Vaikka nuoret pääsevätkin jatkossa harjoittelemaan ohjatusti ulkona, ei torstainen linjaus koske sisätiloja. Myös hallituksen exit-strategia huolestuttaa liikuntaväkeä.

Helsingin kaupungin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.) kertoi torstaina HS:lle olevansa huolissaan signaalista, jonka hallitus strategiallaan antaa.

”Sanon suoraan, että ihmettelen todella paljon, miten on mahdollista, että baarit avataan ennen lasten harrastuksia. Se ei valitettavasti mahdu ajatusmaailmaani”, Razmyar sanoi HS:lle.