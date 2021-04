Hamilton Tiger-Cats varasi Roosters-kasvatti Mulumban ja Saskatchewan Roughriders Wolverines-kasvatti Sagnén.

Amerikkalaisen jalkapallon kotimaisen kestomenestyjän Helsinki Roostersin kasvatti Chris Mulumba, 28, varattiin torstaina CFL-liigan Hamilton Tiger-Catsiin.

Tiger-Cats varasi puolustuksen linjamiehenä pelaavan Mulumban kansainvälisten pelaajien varaustilaisuuden toisella kierroksella numerolla 11. Seura kertoi varauksestaan Twitterissä.

Myös Helsinki Wolverines sai varaustilaisuuden loppupuolella kasvatilleen CFL-varauksen, kun Saskatchewan Roughriders huusi Sebastien Sagnén nimen.

Laitahyökkääjänä pelaava Sagné varattiin neljännellä kierroksella numerolla 32.

CFL:n varaustilaisuus järjestettiin koronaviruspandemian vuoksi virtuaalisena. Varaustilaisuudessa oli neljä kierrosta, ja niiden aikana varattiin kaikkiaan 36 pelaajaa.

CFL-liigassa pelataan kanadalaista jalkapalloa, joka on lajina samankaltainen amerikkalaisen jalkapallon kanssa.

Kanadalaisessa versiossa on kentällä yksi pelaaja enemmän, kenttä on isompi, maalihaarukka sijaitsee maalialueen etureunassa ja yrityksiä eli downeja on kolme.

CFL:ssä on toistaiseksi pelannut yksi suomalainen, Roosters-kasvatti Kimi Linnainmaa. Toronto Argonautsissa pelannut Linnainmaa on myös ensimmäinen suomalainen jenkkifutisammattilainen Pohjois-Amerikassa.

Uutista päivitetty 15.4. kello 21.15 tiedolla Sebastien Sagnén varauksesta.