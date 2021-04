Maamme-laulua ei koskaan ole kuultu Formula ykkösten Grand Prix -kisan jälkeen Italian maaperällä. Eniten kakkospaikkoja hankkinut suomalainen on Valtteri Bottas, joka oli toinen Monzassa 2017 ja 2019 ja viime vuonna toinen niin Mugellossa kuin Imolassakin.

”Kyllä se tappioputki Italiassa katkeaa tänä vuonna”, Mercedes suomalaistähti lupaa Euroopan kausiavauksen aattona.

Viime vuonna Bottas oli paalulla Imolassa, mutta hukkasi voiton, kun radalla väijynyt hiilikuitupalanen tarttui hänen autoonsa ja hidasti ratkaisevasti vauhtia.

Bottas ajaa yhdeksättä vuottaan F1-tasolla MM-sarjassa. Sunnuntaina syke käy starttihetkellä korkealla lähtöruudukossa 158:nnen kerran. Siihen neljä lisää ja Bottas ohittaa kesäkuussa oppi-isänsä Mika Häkkisen, joka on suomalaisista kaikkien aikojen toiseksi eniten kisoja ajanut suomalaiskuski.

Helsingin Sanomat tavoitti Bottaksen puhelinhaastatteluun Mercedeksen koronasuojatuista tiloista Imolan varikolta.

Talli- ja kilpakaverit Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas.­

Bottas on johtanut MM-sarjaa kahdella edellisellä kaudella avauskisan jälkeen. Tänä vuonna sarja käynnistyi Bahrainissa, missä Mercedeksen suomalaiskuski joutui tyytymään kolmossijaan.

”Jos peilaan kahteen viime vuoteen, ehkä näin on parempi, kun alkaa vähän eri tavalla. Tästä vain vauhti kiristyy kauden mittaan. Se on hyvä tavoite.”

Parhaalla kaudellaan 2019 Bottas voitti neljä kisaa. Tämän vuoden kalenterissa on 23 kisan kausi.

Kuinka monta voittoa vaaditaan mestaruuteen?

”Veikkaan, että tänä vuonna siihen tarvitaan 7–10 voittoa.”

Uskotko 23 kisan kauteen koronapaineista huolimatta?

”Kyllä uskon. Viime vuonnakin pystyttiin vetämään paljon kisoja lävitse ja uskon siihen nytkin, vaikka ei voikaan ennustaa, mitä tässä maailmassa seuraavaksi tapahtuu. Näillä mennään ja näyttää menevän parempaan suuntaan.”

Bahrainin kisan jälkeen erilaisissa arvioissa saa sellaisen käsityksen, että tämä on Lewis Hamiltonin ja Max Verstappenin mestaruustaisto. Miten suhtaudut näihin puheisiin?

”On hyvä, jos ihmiset kuvittelevat sillä tavalla. Olen silloin vain ihan hyvässä asemassa. Mitä vähemmän puhetta, niin aina se tekee tämän vähän helpommaksi minun kannaltani.”

”Minulla on omat selkeät tavoitteet ja tiedän oman suorituskykyni. Tiedän, että tulen olemaan siinä kilpailussa mukana. Ihan sama silloin, mitä muut spekuloivat.”

Valtteri Bottas uskoo vauhtiinsa, vaikka Mercedeksen auto ei olekaan samaa tasoa kuin edelliskaudella.­

Mercedeksellä on koko F1-hybridiajan aina tuntunut siltä, että uusi auto on ollut edeltäjäänsä parempi, mutta nyt on toisin.

”Niin on käynyt tällä kertaa, ettei auto ole parempi kuin viime vuonna. Tämä on hieman vaikeampi ajaa ja se on vähän hitaampi. Tietenkin sääntömuutoksia tuli ja kaikilla on hitaampi auto kuin aiempina vuosina. Mutta siltä vaikuttaa, että meihin nuo muutokset osuivat vähän enemmän ja siksi on aika tavalla tekemistä autossa.”

Millainen on oma asemasi Mercedeksen tiimissä? Onko sinulla samat lähtökohdat kuin tallikaverillakin?

”Kyllä minulla sellainen fiilis on, että iso osa tiimistä on minun takanani. Moni haluaisi, että minä voitan mestaruuden. Luotan täysin siihen, että meillä on kaikki tasavertaista, joten parempi kuski voittakoon.”

Mitä vaaditaan, että päihität Hamiltonin?

”Täytyy keskittyä ihan vain ja ainoastaan omaan tekemiseeni. Joka viikonloppu minun on oltava omalla parhaalla tasollani. Se on se kaiken a ja o, jotta Lewisin kanssa pärjää radalla.”

”Täytyy koettaa löytää sellainen hyvä rytmi päälle ja kun tulosta tulee, se ruokkii aina ja sitten koetetaan pitää se flow siinä päällä. Mestaruuteen vaaditaan tasaisuutta ja kaikkien huonojen viikonloppujen minimoimista.”

Mitä Max Verstappenin kukistaminen sitten vaatii, hän on Red Bullin ylivoimainen ykköskuski?

”Uskon ihan samaan juttuun kuin Lewisia vastaan.”

”Ei minun kannata mihinkään yksittäiseen kilpailijaan keskittyä sen enempää, vaan pelkästään omiin tekemisiini. Vain sitä kautta niitä tuloksia tulee, enkä ala tavallaan tuhlailla energiaa mihinkään muuhun. Keskitän kaiken itseeni, ja kun latu maistuu, muut jäävät taakse. Se on sillä simppeliä.”

Entä sopimusasiat vuodeksi 2022, olet sanonut, ettei vielä ole kiirettä sen suhteen?

”No joo, mutta kyllä se aika näköjään taas lentää. Hupsista ja kohta ollaan jo juhannuksessa.”

”Jossain vaiheessa soppariasia tulee ajankohtaiseksi, mutta ei varmaan vielä muutamaan viikkoon. Jos puhutaan kuukausista, niin varmaan kuukauden parin päästä joutuu vähän miettimään, mitä duunataan.”