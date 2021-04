Venäjän olympiaurheilijoiden kisavaatteet esiteltiin torstaina.

Zasportin suunnittelemissa olympia-asuissa on samat värit kuin Venäjän lipussa.­

Eri maiden olympiajoukkueiden kisa-asut ovat herättäneet huomiota kuluvalla viikolla. Näin kävi muun muassa Suomen kisa-asulle. Torstaina Venäjä esitteli omat olympia-asunsa eivätkä nekään jääneet vaille huomiota.

Venäjä on maana hyllytetty olympialaisista valtiojohtoiseksi epäillyn dopingohjelman takia, mutta venäläisurheilijat saavat osallistua kisoihin neutraalin lipun alla.

Hyllytyksen takia Venäjän lippua ei saa näkyä MM-tason kilpailuissa tai olympiakisoissa. Esimerkiksi Venäjän hiihtojoukkue peitti Venäjän lipun väreillä maalatun bussinsa valkoisella kankaalla, ja ampumahiihdon MM-kisoissa venäläisiä urheilijoita varoitettiin liittämästä Venäjän lippua sosiaalisen media viesteihinsä, kertoo Aftonbladet.

Venäjän olympia-asuista ei voi erehtyä: niissä on selkeästi Venäjän lipun värit. Asiaan kiinnitti huomiota muun muassa The New York Timesin toimittaja Tariq Panja Twitterissä.

”Venäjän olympiavaatteet näyttävät jättimäiseltä Venäjän lipulta. Kyllä, lipulta, jonka piti olla kielletty olympialaisissa?”, Panja kirjoittaa.

Venäjän olympiakomitean puheenjohtaja Stanislav Pozdnjakov ei peittele sitä, että vaatteista tunnista Venäjän lipun.

”Siinä ei jää paljon arvailujen varaan. Tietysti vaatteissamme on lippu”, Pozdnjakov sanoo.

Uutstoimisto AP otti asiasta yhteyttä Kansainväliseen olympiakomiteaan (KOK). KOK:n mukaan vaatteet eivät riko sääntöjä.