Kansainvälisen lähdön suosikit ovat Heavy Sound ja Vernissage Grif.

Varma ravikevään merkki on suurkilpailujen alkaminen. Vuoden ensimmäisen kansainvälisen lähdön (kohde 6) suurimmat suosikit ovat ulkomailta tulevat Heavy Sound ja Vernissage Grif, joihin myös HS luottaa.

Avauskohde on tasainen tammataisto. Nousukuntoinen Club Nord Elit on vaihtoehto ideavarmaksi. Viivalla ei ole kaikkein kovimmat kilpasiskot ja lähtöpaikka puoltaa. Varsinkin keulasta kauden avaustolppa on haarukassa.

H.V.Tuurilla (kohde 7) on huikea rytminvaihtokyky, kunhan ori saa suotuisan reissun. Näistä lähtökuopista ennuste siihen on hyvä, joten napataan Iikka Nurmosen ajokista toinen piikki.

Kierroksen yllättäjä voisi olla Liinan Liekki (kohde 5). Viimeksi päivä pilaantui lähtölaukkaan, mutta esitys sen jälkeen oli kova. Ravilla tamma on vaarallinen.

Toto75-kierros 15 Seinäjoki, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 2 (3,10)

2. lähtö: 2,9,7 (5,6)

3. lähtö: 3,13,16,10,8,1,12,15 (2,7)

4. lähtö: 2,1,7,5 (6,3)

5. lähtö: 3,13,5,15 (2,12)

6. lähtö: 4,1 (6,7)

7. lähtö: 9 (2,8)

38,40 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (17.4.) klo 15.