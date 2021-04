Formula ykkösten kauden toinen kisaviikonloppu alkoi lupaavasti Mercedes-tallille ja sen suomalaiskuljettajalle Valtteri Bottakselle.

Emilia Romagnan gp:n avausharjoituksessa Bottas oli nopein neljän sadasosasekunnin erolla tallitoveri Lewis Hamiltoniin, ja toisissa harjoituksissa Bottas nipisti sadasosasekunnin eron Hamiltoniin ollen jälleen koko joukon nopein.

Bottas oli tyytyväinen päiväänsä Imolan radalla.

”Jos vertaa autoa kolmen viikon takaiseen Bahrainiin (kauden avauskisaan), se on ehdottomasti parempi. Totta kai rata on erilainen pinnaltaan ja pidoltaan, mutta ainakin viikonloppu alkoi positiiviseen tapaan, eivätkä säädötkään ole kaukana (vaaditusta). Töitä on vielä, mutta olen huomattavasti tyytyväisempi autoon nyt kuin kolme viikkoa sitten”, Bottas totesi.

”Olemme vasta toisessa kisassa kauden 23 kisasta, mutta eteenpäin on menty”, joten hyvä niin.

Mercedeksen ykköshaastajalla Red Bullilla on hankaluuksia, kun Max Verstappenin harjoitukset päättyivät varhain teknisiin ongelmiin.

AlphaTaurin Pierre Gasly rutisti kuitenkin lähelle Mercedestä (0,078 sekuntia Bottaksesta).

”Koko joukko, tai keskikasti ja kärki, näyttää olevan tiukassa rintamassa, emmekä todellakaan nähneet parasta Red Bullia tänään. Se nähdään aika-ajojen viimeisessä osiossa huomenna, en epäile heidän nopeuttaan. Emme ole mielestäni vieläkään nopeimpia, ja huomenna on näytettävä (vauhtia)”, Bottas pohti.