Urheilu | Kommentti

Tyttöjalkapalloilijat tarvitsevat esikuvia – siksi Kansallisesta liigasta on kerrottava tarinoita

Naisten jalkapallo on ollut myötätuulessa parina viime vuonna, ja se on näkynyt myös kotimaisessa liigassa. Kansallisella liigalla ja sen pelaajilla on myös tärkeä kasvatuksellinen rooli. Siksi Kansallisen liigan pelaajista ja valmentajista on kerrottava, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

HJK ja Åland United kohtasivat kaudella 2019 Suomen cupin finaalissa ja joukkueet ovat tällä kaudella Kansallisen liigan mestarisuosikkeja.­

Suomalainen jalkapallo elää vahvaa nousukautta. Ensin miesten maajoukkue selvitti tiensä EM-turnaukseen, sitten naisten maajoukkue ja lopulta myös futsalin miesten maajoukkue. Ari Virtanen­ Siinä on perusta jalkapallobuumille. Naisten jalkapallo on ollut myötätuulessa, ja se on näkynyt myös kotimaisessa liigassa. Ensin naisten liiga sai uuden brändin, ja siitä tehtiin nimeltään Kansallinen liiga. Viime vuonna liigan näkyvyys kasvoi mediaseurannan perusteella 53 prosenttia. Liiga sai historiansa ensimmäiset sponsorit ja kaikki ottelut näytettiin Ruudusta. Merkittäviä kehitysaskelia. Se on myös auttanut liigaa, että mediaan on kohdistunut aiempaa enemmän vaatimuksia naisten ja miesten urheilun tasapuolisesta seurannasta. Kansallinen liiga jatkaa markkinointityötä tällä kaudella, kun se kertoo juhlistavansa naisten 50 vuoden pääsarjapalloilua. Se on silkkaa brändäystä, sillä ensimmäiset mestaruudet vuosina 1971–1973 ratkaistiin cup-kilpailuna. Viidessäkymmenessä vuodessa naisten jalkapallon alkutaipaleesta Suomessa on tultu pitkälle. Kansallisen liigan kärkijoukkueissa on jo ammattilaisia tai ainakin seurat mahdollistavat pelaajille ammattimaisen toimintaympäristön. Raha ratkaisee paljon, ja siksi KuPS ja Åland United ovatkin vahvimpia mestarisuosikkeja. Myös HJK:lla ja Hongalla on ammattimainen toimintaympäristö ja riittävän kova pelaajakaarti taistelemaan mestaruudesta. Merkityksellistä ei ole kuitenkaan vain urheilullinen menestys. Kansallisella liigalla ja sen pelaajilla on myös tärkeä kasvatuksellinen roolinsa. Tänään 17. huhtikuuta alkavan liigan pelaajista ja valmentajista on kerrottava, jotta seuraava sukupolvi saisi heistä tarvitsemiaan esikuvia.