Norwich palaa kauden tauon jälkeen Englannin pääsarjaan.

Suomalaishyökkääjä Teemu Pukin seuran Norwichin nousu jalkapallon Englannin Valioliigaan on varmistunut. Norwich palaa pääsarjaan yhden Mestaruussarjassa vietetyn kauden jälkeen.

Nousu varmistui, kun Brentford ja Swansea jäivät omissa otteluissaan lauantaina tasapeliin. Marcus Forss pelasi täydet minuutit Brentfordin jäätyä 0–0-tasatulokseen kotiottelussaan Millwallia vastaan. Swansea hyytyi kotiottelussaan sarjajumbo Wycombea vastaan: Wycombe johti jo 2–0, mutta ottelu päättyi lopulta 2–2.

Norwichilla on ennen lauantaina kello 22 alkavaa otteluaan 90 pistettä 41 ottelusta. Watford on toisena 82 pisteellään. Valioliigaan nousee suoraan kaksi joukkuetta. Kolmantena olevalla Swansealla on 76 pistettä 42 ottelusta ja neljäntenä sijaitsevalla Brentfordilla 74 pistettä 41 ottelusta, joten kumpikaan ei voi enää saavuttaa Norwichia.’

Norwichin nousu varmistui nyt viisi ottelua ennen sarjan päättymistä. Kun joukkue nousi Valioliigaan keväällä 2019, nousu sai sinetin vasta toiseksi viimeisellä kierroksella.

Juttu täydentyy.