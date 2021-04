Teemu Pukki ja Norwich ovat nyt valmiimpia Valioliigaan, mutta kova polku on silti edessä

”Huippusaavutus olisi sarjassa pysyminen. Se voi kuulostaa vähättelyltä, mutta sitä se ei ole”, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Norwich City palaa takaisin Valioliigaan ylivoimaisen Mestaruussarjakauden jälkeen. Joukkue on ennen lauantain iltaotteluaan pelannut putkeen tappioitta 13 ottelua, joten kevätkunto on ollut mainio.

Kun Norwich nousi kevään 2019 päätteeksi Valioliigan, joukkue ei ollut ollenkaan valmis kirkkaampiin valoihin. Syyskauden alkupuoli sujui vielä nousijan innolla, johon sisältyi muun muassa Teemu Pukin huikea hattutemppu Newcastlen verkkoon. Kevätkausi kesäotteluineen (koronaviruksen takia sarja oli pitkään keskeytyksissä) oli täydellinen pannukakku.

Pitää myös muistaa se, että kapealla materiaalilla pelaava Norwich kärsi runsaasti loukkaantumisista. Pahimmillaan joukkueella ei ollut yhtään tervettä topparia, ja joukkueen selkeä ykkösmaalivahti Tim Krulkin oli hetken loukkaantuneena.

Joukkue on nyt kokeneempi, sillä perusrunko on ollut ainakin vielä tällä kaudella lähes sama kuin viime kaudella. Suurin menetys putoamisen jälkeen oli puolustaja Ben Godfreyn lähtö Evertoniin. Paljon on huhuttu muun muassa Mestaruussarjan kenties parhaan pelaajan Emiliano Buendian tilanteesta: jos Norwich saisi hänestä haluamansa 40 miljoonaa puntaa, kaupat hyvin todennäköisesti tapahtuisivat.

Koska Norwichilla ei ole satumaisen rikkaita omistajia, seura ei voi tehdä järkyttävän suuria taloudellisia tappioita. Siksi uusien pelaajien hankkiminen vaatii käytännössä aina joidenkin pelaajien myymistä ja vielä siten, että kaupoissa jäädään voitolle.

Tietysti jos jatkuvasti löytyisi Pukin tapaan huippupelaajia ilmaisilla siirroilla tai 1,5 miljoonalla eurolla, kuten Buendia, tilanne olisi helpompi.

Mitä uudesta yrityksestä Valioliigassa voi odottaa? Huippusaavutus olisi sarjassa pysyminen. Se voi kuulostaa vähättelyltä, mutta sitä se ei ole. Nousijajoukkueiden kohtalona on melko usein paluu sarjaporrasta alemmaksi. Esimerkiksi viime kauden nousijajoukkueista vain Leeds on pitämässä paikkansa Valioliigassa.

Jos Pukki ja Buendia jatkavat Norwichissa, puolustuksen vahvistaminen on manageri Daniel Farken tärkein tehtävä. Se koskee myös maalivahtia: Krul tarvitsee vähintäänkin kirittäjän.