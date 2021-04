Kaksitoista merkittävää eurooppalaista jalkapalloseuraa on sopinut Euroopan Superliigan perustamisesta – Fifa paheksuu

Liigan on tiedotteen mukaan tarkoitus alkaa mahdollisimman pian.

Kaksitoista merkittävää eurooppalaista jalkapalloseuraa on sopinut Euroopan Superliigan perustamisesta, kertovat seurat varhain maanantaina julkaistussa tiedotteessaan. Seurat kertovat, että liigan on tarkoitus alkaa mahdollisimman pian.

Liigaa ovat perustamassa AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ja Tottenham Hotspur. Tiedotteen mukaan seurat odottavat lisäksi, että kolme muuta joukkuetta liittyisi mukaan liigan ensimmäiselle kaudelle.

”Jalkapallo on ainoa maailmanlaajuinen urheilulaji, jolla on yli neljä miljardia fania, ja meidän vastuumme suurina seuroina on vastata heidän toiveisiinsa, liigan puheenjohtaja”, Real Madridin Florentino Perez sanoi tiedotteessa.

Tiedotteessa kerrotaan, että seurat tulevat saamaan 3,5 miljardin euron kertamaksun, jolla tuetaan sijoituksia infrastruktuuriin ja tasoitetaan koronapandemian vaikutuksia.

Miesten liigan aloittamisen jälkeen tarkoituksena on mahdollisimman pian perustaa myös vastaava liiga naisille.

Pian seurojen ilmoituksen jälkeen kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa ilmaisi odotetusti paheksuntansa liigan perustamiselle. Liitto kritisoi seuroja muun muassa kansainvälisen jalkapallon rakenteiden ja periaatteiden kunnioittamatta jättämisestä.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa ja Englannin, Espanjan ja Italian jalkapallojohto julkaisivat sunnuntaina tiukkasanaisen tiedotteen, jossa mahdolliseen Euroopan Superliigaan osallistuvia seuroja varoitetaan osallistumisoikeuden menettämisellä kaikkiin muihin kilpailuihin.

”Kyseiset seurat suljetaan kaikista muista kilpailuista kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Niiden pelaajilta saatetaan kieltää mahdollisuus edustaa maajoukkueitaan”, Uefa tiedotti.

Julkilausuma päättyy kiitoksiin kaikille niille seuroille, etenkin Ranskasta ja Saksasta, jotka ovat kieltäytyneet lähtemästä mukaan.

Superliigan perustajien tiedotteessa todetaan, että seurat odottavat mahdollisia keskusteluja ja yhteistyötä Uefan ja Fifan kanssa.