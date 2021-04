Euroopan Superliigaa suunnittelevissa seuroissa mukana on Englannista niin kutsutut ”kuusi suurta.

Sunnuntai-iltana julkistetut suunnitelmat jalkapallon Euroopan Superliigasta ovat saaneet Britanniassa odotetusti hyvin hyisen vastaanoton.

Englannin Valioliiga julkaisi välittömästi asian tuomitsevan kannanoton, ja Valioliiga sekä Englannin jalkapalloliitto olivat molemmat mukana Uefan vetoomuksessa.

”Pysymme yhtenäisinä pyrkiessämme pysäyttämään tämän kyynisen projektin, joka on rakentunut muutamien seurojen omien intressien varaan aikana, jolloin yhteiskunta tarvitsee yhtenäisyyttä enemmän kuin koskaan”, vetoomuksessa todettiin.

Illan aikana asiaan otti kantaa jopa pääministeri Boris Johnson.

Johnson twiittasi, että suunnitelmat Superliigasta ovat hyvin vahingollista jalkapallolle. Johnson kirjoitti, että hallitus tukee jalkapalloviranomaisten vastatoimia.

”Tämä iskisi kansallisen pelin sydämeen, ja koskettaisi kannattajia ympäri maata.”

”Osana olevien seurojen tulee vastata kannattajilleen ja laajemmalle jalkapalloyhteisölle ennen asian viemistä askeltakaan pidemmälle.”

Britanniasta suunnitelmissa mukana ovat Englannin niin kutsutut ”kuusi suurta”, eli Arsenal, Chelsea Liverpool, Manchester City, Manchester United ja Tottenham Hotspur.

Manchester Unitedin pelaajalegendoihin kuuluva nykyinen Sky Sports -kanavan jalkapalloasiantuntija Gary Neville kertoi uutisen kuvottavan häntä.

”Manchester Unitedin ja Liverpoolin toiminta kuvottaa minua eniten. Liverpool esittää You’ll Never Walk Alone -laululla ihmisten ja kannattajien seuraa. Manchester Unitedin satavuotisen historia alkoi täältä työläisten perustamana”, Neville vaahtosi Sky Sportsin lähetyksessä.

”Ja nyt he ovat karkaamassa sarjaan, jossa ei ole kilpailua, josta he eivät voi pudota? Se on täysin häpeällistä.”

”Se on puhdasta ahneutta. He ovat pelkkiä teeskentelijöitä.”

Neville vaati kuudelle mukana olevalle seuralle välittömästi suuria sanktioita pistemenetysten ja sakkojen muodossa.

Nevillen kanssa samalla aaltopituudella oli myös hänen vakituinen kiistaparinsa ja kollegansa, entinen Liverpool-toppari Jamie Carragher.

”Millainen häpeäpilkku meistä on tullut. Ajatelkaa kaikkia meitä ennen tässä seurassa olleita ihmisiä, jotka olisivat yhtä lailla häpeissään”, Carragher kirjoitti Twitterissä.