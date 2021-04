Aika kävi vähiin, kun Helsingin IFK valmistautui jääkiekon puolivälieräsarjaan. Päävalmentaja Jarno Pikkarainen ehti kolmeen harjoitukseen ja maanantaiselle aamujäälle, ja sitten kaiken piti olla valmista.

IFK kohtaa Oulun Kärpät ja hakee uusintaa tai hyvitystä kahden vuoden takaisesta niukasta välierätappiosta. Kärpät tuli vastustajaksi pudotuspelien ensimmäisen kierroksen kautta. IFK sai paikkansa runkosarjan kakkosena.

Suuri osa IFK:n joukkueesta sairastui koronavirukseen runkosarjan lopulla. Virus iski myös Pikkaraiseen, jonka paluu penkin taakse siirtyi suoraan pudotuspelivaiheeseen.

”Olen ollut kaksi päivää töissä”, Pikkarainen kertoo HS:lle joukkueen viettäessä vapaata.

”Normielämä on ok, mutta fyysisesti ei voi rasittaa eikä sykettä nostaa.”

Koronajäljittäjät paikansivat Pikkaraisen tartunnan joukkueen bussimatkalle Lappeenrannasta Helsinkiin 13. maaliskuuta. IFK oli kohdannut SaiPan vierasottelussa.

”Kaksi viikkoa kuume sahasi 38:n ja 40:n välillä, ja sitten jouduin viikoksi sairaalaan. Palautuminen ottaa aikaa”, Pikkarainen sanoo.

Hän korostaa, ettei hänellä ole tarvetta ottaa sairastumista esille mutta ei myöskään tarvetta salata.

Korona tarrasi Pikkaraiseen lujasti ja painui keuhkoihin. Hän sanoi, ettei varsinaisesti pelännyt eikä tiedostanut olevansa isossa vaarassa.

”Koskaanhan ei tiedä. Alussa, kun tauti lähti viemään päivä päivältä huonompaan suuntaan, tuli mieleen, että tästä saattaa sairaalareissu tulla.”

Paluunsa jälkeen Pikkarainen, 48, huomasi pian, että varovaisesti piti aloittaa. Täytyi keskittyä oleelliseen, ja muu aika meni palautumiseen.

Vähän sama kuin runsaat parikymmentä vuotta nuoremmilla pelaajilla: harjoituksen, rasituksen ja levon suhde on ollut viime päivinä tärkeämpi kuin kertaakaan kauden aikana. Paukut pitää panna oikeisiin asioihin.

Kolmena viime vuonna, kun pudotuspelejä on pelattu, vastakkain ovat olleet IFK ja Kärpät. Seuroissa on paljon samoja pelaajia kuin menneinä vuosina, on tuttuja toisilleen ja vahva kunnioitus.

Pikkarainen ei kuitenkaan paljon mieti Kärppiä. Hänellä riittää kiireitä omienkin töiden kanssa.

”Kiva kohdata Kärpät. On kokenut joukkue, ja heillä on kokemusta voittamisesta, mutta tietenkin tämä meidän oma suorituskyky ja sen selvittäminen on ensisijainen juttu.”

Päävalmentaja Jarno Pikkarainen työpaikallaan vaihtoaitiossa ennen koronatartuntaa 5. maaliskuuta, kun HIFK kohtasi kotikentällään Kärpät.­

Runkosarjan kaartuessa kevätkaudelle IFK pelasi parhaimmillaan erittäin vahvaa kiekkoa, mutta pitkä tauko jätti jälkensä.

Vanha ja tällä kaudella nähty peli pitäisi palauttaa, eikä se onnistu yhdellä napsahduksella. Pikkarainen puhuu ajan ostamisesta.

”Aikaa pystyy ostamaan vain voittamalla. Meidän kohdallamme askelten pitää olla määrätietoisia ja riittävän mittaisia.”

IFK kohtasi Kärpät runkosarjassa kolme kertaa, kun kuudesti olisi pitänyt. Kaksi ottelua pyyhkiytyi koronakaranteeneihin, ja viimeisen keskinäisen ottelun helsinkiläiset joutuivat luovuttamaan, kun joukkue ei ollut vielä toipunut tarpeeksi hyvin.

Puolivälierät alkavat rytinällä. Helsingissä pelataan maanantaina ja tiistaina, keskiviikko on välipäivä. Sen jälkeen tulee taas kaksi peräkkäistä pelipäivää, torstai ja perjantai. Mahdollinen viides ottelu pelataan ensi sunnuntaina.

”Kysymys on kirjaimellisesti siitä, miten happi kulkee loppuviikosta. Sitä ei kukaan pysty tietämään, ja siitä meidän pitää lähteä ottamaan selvää”, Pikkarainen sanoo.

Huippulupaava keskushyökkääjä Anton Lundell, 19, pelasi Pelicansia vastaan runkosarjan lopulla mutta puuttui kokoonpanosta viimeisessä ottelussa Sportia vastaan. Hän on pääsemässä Kärpät-sarjan avaukseen, ja hänen onnistumisiaan IFK todella tarvitsee.

Lundell teki runkosarjassa 16 maalia ja kisasi pitkään maalipörssin voitosta, kunnes sairastui koronavirukseen Leijonien maajoukkueturnauksen jälkeen helmikuun puolivälissä. Silti hänen tekemänsä maalimäärä oli suurin IFK:ssa.

Kapteeni Jere Sallinen naulasi 15 osumaa, ja hänen kaksisuuntaiselle pelilleen riittää kysyntää.

Pitkään näytti, että maaleja tekevä puolustaja Joonas Lyytinen pysyy poissa pudotuspelien alusta, mutta hän toipui avausotteluun mennessä.

Pikkarainen valmentaa IFK:ssa neljättä kautta ja toista kokonaista päävalmentajana. Helppoa kiekkojoukkueen vetäminen ei ole koskaan, mutta Pikkaraisen tielle on osunut muhkuroita pyydettyä enemmän.

”Ei koronaa pysty unohtamaan, mutta se on meille ihmisille niin tekemätön paikka, ettei siihen auta kuin sopeutua ja hyväksyä tilanne. Olisihan se ollut mukava saada halli täyteen.”

Hän laskee, että IFK on joutunut rakentumaan uudestaan neljä kertaa kauden aikana.

HIFK:n Henrik Borgström (oik.) ja Sportin Aaro Vidgren jäässä Liigan runkosarjan päätöskierroksen ottelussa.­

Ensimmäinen vaihe oli alkusyksyllä, kun loukkaantumisia kasaantui sairaslistan täydeltä. Toinen vaihe osui NHL-pelaajien saapumiseen, joka heilautti peliä ja toi henkisen muutoksen joukkueen sisälle. Kolmas vaihe tuli heidän lähtönsä jälkeen. Nyt on menossa neljäs uudistumisen vaihe, kun joukkue toipuu koronaviruksesta.

”Se voi olla meille henkinen voimavara, kun niistä rakentumisista on kokemuksia.”

Valmentajallekin kausi on tuonut oppia, paljon puhumista ja kommunikointia.

IFK elää koronaviruksen ehdoilla mutta ei ihan yhtä tiukassa kuplassa kuin Kärpät. Pikkaraisella on siihen vastauskin.

”Meillä on immuniteettia kohtuullisen laajalla alalla.”

Liigan puolivälierät maanantaina: Lukko–Ilves, TPS–Pelicans, HIFK–Kärpät, Tappara-KalPa kello 18.30. C More ja Telia näyttävät ottelut.