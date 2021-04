Euroopan Superliigan suunnitelmat sai suomalaisessa jalkapalloväessä aikaan hämmentyneitä ensireaktioita.

Uutiset jalkapallossa vireillä olevasta Euroopan Superliigasta herättivät maanantaina luonnollisesti paljon huomiota myös suomalaisissa jalkapallopiireissä.

Kuopion Palloseuran päävalmentaja Simo Valakari kertoi HS:lle maanantaina aamupäivällä, ettei ollut vielä ehtinyt tutustua Superliiga-suunnitelmiin tarkemmin.

”Kuullessani siitä ajattelin ensin, että eihän noin voi tapahtua”, Valakari totesi.

”Mutta toisaalta rahan mahti on se, mitä kohti jalkapalloa on koko ajan viety, ja tulot halutaan maksimoida. Siihen tämä on tietyllä tavalla loogista jatkumoa”, sanoi Valakari, joka on toiminut Euroopan eliittijalkapallon parissa viime aikoina muun muassa Cmoren asiantuntijana.

Suomen miesten A-maajoukkueen kapteeni Tim Sparv puolestaan ihmetteli Twitterissä jalkapallojohtajien toimintaa.

”On uskomatonta, että jalkapallon suuret ja vaikutusvaltaiset ihmiset ja organisaatiot tekevät jatkuvasti tärkeitä strategisia päätöksiä ilman, että kannattajat ja pelaajat osallistuisivat päätöksentekoprosessiin”, Sparv hämmästeli.

”Kuinka tällainen johtajuus on yhä mahdollista modernissa pelissä?”

Helsingin Jalkapalloklubin entinen pelaaja ja nykyään seuran toimiston puolella työskentelevä Sebastian Sorsa puolestaan nosti esiin, millainen merkitys kannattajien näkökulmasta on sillä, että HJK:n kaltainen seura voisi teoriassa pelata itsensä Mestarien liigan finaaliin.

”Jalkapallossa voi tehdä altavastaajana ihmeellisiä asioita, mikä on osittain lajin suola. Eksklusiivinen turnaus lopettaisi haaveilun ja se ahdistaa”, Sorsa kirjoitti.

”Lopulta ahneuden alttarille sysätään romantiikan rippeet ja iso osa historiaa. Pelatkoon keskenään”, twiittasi puolestaan FC Interin hyökkääjä Timo Furuholm.