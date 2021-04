Koronapandemia uhkaa jättää syvät arvet suomalaiseen liikuntaan ja urheiluun, kun paluu normaaliin hiljalleen alkaa.

Jopa joka viides lapsi tai nuori on pudonnut pois seuratoiminnasta viimeksi kuluneen vuoden aikana, ja iso osa väestöstä on liikkunut vähemmän kuin ennen.

Rekisteröityjen eli niin sanottujen lisenssiurheilijoiden määrä on pienentynyt vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana eri lajeissa 10–20 prosenttia. Palloilusarjoja on pelattu ilman maksavaa yleisöä.

”Liikunta on kulttuurin ohella kärsinyt kaikista eniten, ja sillä on iso rooli, kun palaudutaan koronasta. Pandemia on opettanut ja kirkastanut, kuinka älyttömän iso merkitys liikunnalla on terveydessä, mielenterveydessä ja hyvinvoinnissa”, sanoo Suomen olympiakomitean puheenjohtaja, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok).

Hän haluaa, että keskiviikkona kokoontuva hallitus huomioi kehysriihessään liikunnan merkityksen ja että sen rahoitus säilyy vähintään ennallaan.

”Toivon pitkäjänteistä ja ennakoivaa ratkaisua, jossa liikunnan ja urheilun rahoitus turvataan. Tarve liikunnalle on koronan myötä vain kasvanut. Liikunta on yhteiskunnan tukipilareita.”

Urheilun ja liikunnan rahoitus uhkaa vähentyä jopa 30 prosenttia, kun Veikkauksen tuotto pienenee miljardista noin 700 miljoonaan euroon. Liikunnan ja urheilun osuus on noin 150 miljoonaa euroa.

”Pahin mahdollinen uhkakuva on, että tultaisiin 150 miljoonasta sataan miljoonaan. Nyt pitäisi ajatella isosti liikunnasta eikä jäädä jankkaamaan yksittäisistä miljoonista. Liikunnassa panos–tuotos-suhde on poikkeuksellisen hyvä.”

Olympiakomiteaa huolestuttaa suomalaisten liikkumattomuus. UKK-instituutin tuoreen laskelman mukaan liikkumattomuuden vuosittaiset kustannukset ja tuottavuuden menetykset ovat noin kolme miljardia euroa.

Pandemian vaikutukset yleiseen liikkumiseen ovat todennäköisesti olleet kaksijakoiset, vaikkei sitä ole vielä tarkkaan tutkittu.

” ”Tarve liikunnalle on koronan myötä vain kasvanut. Liikunta on yhteiskunnan tukipilareita.”

Ennestään vähän liikkuvat ovat liikkuneet entistä vähemmän, ja paljon liikkuvat ovat liikkuneet entistä enemmän.

”Polarisaatio on syventynyt, mikä itsessään on suuri haaste. Liikunnan puute ei ole sinänsä uusi asia. Se on tunnistettu pitkälle kehittyneiden yhteiskuntien yhdeksi keskeiseksi terveyshaasteeksi.”

Erityisen huolissaan Vapaavuori on lasten ja nuorten liikkumisesta. Uhkakuvana on, että koronan aiheuttamalla liikkumattomuudella on elinikäiset seuraukset.

”Nyt olisi tärkeää saada takaisin ne, jotka ovat koronan takia jääneet pois harrastustoiminnasta, sen sijaan että leikattaisiin liikuntabudjettia ja tällä tavalla syvennettäisiin kovia kokeneen alan ahdinkoa. Kyse on isoista summista mutta pienistä summista, kun otetaan kokonaisuus huomioon.”

Olympiakomitea ja hallitus ovat olleet eri mieltä, millä aikataululla lasten ja nuorten urheilukisat ja tapahtumat aloitettaisiin. Myös sisäharrastukset hiertävät.

Hallitus avaisi lasten harrastamisen elokuussa, Olympiakomitea heti.

” ”Liikunnassa panos–tuotos-suhde on poikkeuksellisen hyvä.”

Ongelmapelaamisen haittojen määrätietoinen vähentäminen on syönyt ja syö jatkossakin Veikkauksen kykyä kanavoida rahaa edunsaajilleen: liikunnalle, kulttuurille, tieteelle, sosiaali- ja terveysjärjestöille, nuorisotyölle, sotaveteraaneille ja hevosurheilulle. Koronavirus on verottanut osaltaan Veikkauksen liiketoimintaa.

Jopa kolmannes liikunnan valtionrahoituksesta on vaakalaudalla.

”Veikkauksen edunsaajat ovat syyttömiä siihen, että tuotot ovat laskussa. Uskon, että hallituksessa on laaja ymmärrys liikunnan merkityksestä. Mutta pelkään, että se hautautuu poliittisesti herkempien ja mehukkaampien aiheiden varjoon, kun samassa yhteydessä päätetään monista asioista”, Vapaavuori pohtii.

Hänen mukaansa liikunnan ja urheilun tukemisessa on yksinkertaisesti kyse sivistys- ja hyvinvointivaltion ylläpidosta.

Pandemian aiheuttama vaikutus saattaa olla isoin isku, joka on osunut liikuntaan ja urheiluun, kun mukaan lasketaan sota-aika ja 1990-alun lama.

”Liikunnan ja urheilun ympärillä on tuskin koskaan ennen ilmennyt samanlaista häiriöitä kuin korona-aikana. Kyllä sodan ja laman aikanakin liikuttiin ihan eri tavalla kuin nyt”, Vapaavuori sanoo.

Seuraavaan lisätalousarvioon Olympiakomitea jäsenjärjestöineen haluaa 65 miljoonan euron tukipaketin liikunnalle ja urheilulle. Koronarajoitukset ovat aiheuttaneet huomattavat taloudelliset menetykset myös liikuntayhteisölle.

”Liikunta ja urheilu ovat maailman suurimpia toivon lähteitä. Nyt on aika ruokkia tätä toivon lähdettä.”

Olympiakomitean puheenjohtajana Vapaavuori aloitti marraskuussa. Hän sanoo, että työ on vienyt yllättävän paljon aikaa ja ollut työläämpää kuin hän kuvitteli.

”Tähän saa paljon aikaa kulumaan. Kenttä on iso. Korona on vaikuttanut, kun ei ole päässyt tapaamaan nokikkain tai pohtimaan asioita porukalla.”

Vapaavuori on ilmoittanut, ettei hän jatka Helsingin pormestarina kesän kuntavaalien jälkeen. Tulevaisuuden suunnitelmat ovat osaksi vielä auki, mutta heinä–elokuussa hän aikoo olla kaksi viikkoa kesäolympialaisissa Tokiossa.

”Enköhän ole saanut jo rokotuksenkin siihen mennessä”, 56-vuotias Vapaavuori sanoo.