Simon Yates karkasi voittoon Tour of the Alpsin toisella etapilla. Kuva maaliskuulta.­

Britannialainen Simon Yates osoitti kevätkuntonsa karkaamalla maantiepyöräilyn Tour of the Alpsin toisen etapin voittoon noin 20 kilometriä ennen maalia.

Yates voitti 121,5 kilomerin mittaisen etapin 41 sekunnilla ennen venäläistä Pavel Sivakovia, joka irtosi Yatesin takana ajaneesta ryhmästä yksinäiseen takaa-ajoon.

Innsbruckista Feichten im Kaunertaliin poljetulla etapilla oli kaksi kovaa nousua ennen 11 kilometrin mittaista loppunousua.

Yates johtaa Tour of the Alpsin kokonaiskilpailua kahden etapin jälkeen. Avausetapin voittanut Gianni Moscon on 22:ntena ja Jaakko Hänninen 51:ntenä.

Hänninen tuli tiistaina maaliin sijalla 44. Hän nousi viimeisen mäen 20 ajajan ryhmässä, joka jäi voittajalle kuusi minuuttia.

”Pidemmän nousun puolivälin jälkeen tuli musta hetki, ja menetin kontaktin kärkiryhmään”, Hänninen sanoi kotimaisen seuransa TWD-Länkenin tiedotteessa.

AG2R Citroën Teamia edustava Hänninen lisäsi ajaneensa hetken aikaa ”takaperin”, kun takaa tullut ryhmä saavutti hänet. Hänninen tuli maaliin samassa ryhmässä.

”Positiivista oli, että pyörän säädöt alkavat olla kohdillaan ja tuntuvat jo hyviltä. Tehoa vaan vielä pitää löytää lisää, niin hyvä tulee”, hän sanoi.

Kiertueen kolmas etappi ajetaan keskiviikkona. Kaksi viimeistä etappia ovat vuorossa torstaina ja perjantaina.

Kilpailussa on mukana vielä 141 ajajaa.