Silja Kosonen, 18, on ikäisissään lähes maailman paras. Hän harjoittelee omassa rauhassaan raisiolaisella hiekkamontulla.­

Silja Kosonen, 18, heitti maaliskuussa lumisateen keskellä moukarinheiton Suomen ennätyksen. Ikäluokan maailmanennätys on vain 80 sentin päässä, eikä harjoitusheittoja voi heittää missä tahansa. ”Kaarinassa tulivat rajat vastaan. Olisin heittänyt pururadalle, jossa kävelee ihmisiä.”

Näky videolla on hätkähdyttävä. Lumihanki, lumisade ja moukarinheittäjä, joka kiskaisee pyörähdysten saattelemana nelikiloisen moukarin matkaan – voimalla, joka riittää Suomen ennätykseen ja ikäkauden Euroopan ennätykseen.

Raisiolainen moukarilupaus Silja Kosonen, 18, oli maaliskuun ensimmäisen viikonlopun onnistuja kotimaassa. Samana viikonloppuna, kun Kosonen heitti Kaustisella talvimestaruuskisoissa ennätyksensä, Suomi otti EM-hallikisoissa kolme mitalia.

Kososen tulos 72,44 on kansainvälisessä kaikkien aikojen vertailussa ikäluokan ehdotonta eliittiä. 19-vuotiaiden maailmanennätys on kiinalaisen Zhang Wenxiun nimissä oleva 73,24. Siihen on matkaa enää 80 senttiä.

Sään vaikutus talvitulokseen ei Kososen mukaan ole niin dramaattinen kuin voisi ajatella.

”Vuosia olen tottunut heittämään ulkona, kun ei ole ollut sisäheittopaikkaa. Kaustisella olen käynyt aiempina vuosinakin talvimestaruuskisoissa. Kyllä se suomalaisille on aika tuttua. Lämmittelyä vaikeutti, kun koronan takia ei saanut olla sisällä. Piti improvisoida, kun piti lämpöä yllä”, Kosonen sanoo.

Hänen mukaansa tärkeintä lumisateessa on pitää kassi suojassa, jotta mukana olevat tavarat eivät pääse kastumaan. Lisäksi rinki kastuu lumisateessa, joten toimitsijoilla riittää työtä huoltamisessa ja kilpailijan pitää olla tarkkana, jotta saa pitoa kenkiinsä.

”Pitää osata lähteä tarpeeksi rauhallisesti ensimmäiset pyörähdykset. Kisan viimeisessä heitossa jouduin aloittamaan vauhdin kaksi kertaa uudestaan, kun lähteminen oli vaikeaa. Mutta ei lumisade ole maailmanloppu. Siinä pystyy heittämään, vaikka tietysti hyvä keli on kivempi.”

” ”Tämä on unelmapaikka, jossa pääsee koska vain heittämään.”

Silja Kososen harjoituspaikka on aivan Pernon telakan naapurissa. Valmentaja Jani Pihkanen seurasi harjoituksia.­

Kosonen voitti jo viime vuonna Suomen mestaruuden Kalevan kisoissa. Hän kertoo, että harjoittelu kohti seuraavaa kautta on kulkenut hyvin ja ennen kaikkea terveenä.

Punttituloksissa eteneminen on Kososen mukaan ollut hyvää, ja ennätyksiä on tullut myös esimerkiksi treenilaji kuulanheitossa. Kehityskohteeksi Kosonen mainitsee loikat.

Heittoharjoituksia Kosonen tekee Raisiossa vanhan jätevedenpuhdistamon lähellä. Paikalla oli aiemmin hiekkakasoja ja betoniporsaita, mutta sinne saatiin rakennettua rinki olosuhteisiin, joissa tilaa ympärillä on runsaasti.

”Kaarinassa tulivat rajat vastaan. Olisin heittänyt pururadalle, jossa kävelee ihmisiä. Paavo Nurmen stadionin yläharjoituskentällä Turussa taas kulkee frisbeegolfaajia. Tämä on unelmapaikka, jossa pääsee koska vain heittämään”, Kosonen sanoo.

Etenkin kilpailukauden ulkopuolella Kosonen käyttää harjoituksissa monipuolisesti eripainoisia moukareita. Välillä käytössä voi olla kilon naisten kisamoukaria painavampi viisikiloinen moukari. Tilaa tarvitaan erityisesti silloin, kun Kosonen heittää kevyempää kolmikiloista moukaria. Silloin heitot kaartavat lähes 80 metrin matkan päähän heittopaikasta.

Kevyemmällä moukarilla pyritään hakemaan nopeutta. Kosonen arvioi tekniikan kehittämisen olevan tässä vaiheessa uraa jo varsin pienten yksityiskohtien parissa työskentelyä, mutta nopeutta hän kaipaisi lisää.

”Nopeus on jo ihan hyvä, mutta jos vertaa vaikka Krista Tervoon, hänellä nopeus on tosi suuri. Siinä on itsellä vielä kehitettävää. Pitäisi malttaa alussa: alan vähän vetää olkapäällä liikaa.”

” ”Ringissä ollaan lyhyt aika, mutta monta asiaa voi mennä pieleen tai hyvin.”

Silja Kosonen lämmitteli heittoharjoituksia varten.­

Kosonen on päässyt nuorten ME-tuloksen tuntumaan monipuolisella urheilutaustalla. Yleisurheilun parissa hän aloitti jo hieman alle kouluikäisenä. Hiihto oli Kososella alakouluikäisenä jopa päälaji, ja mukana kulkivat myös jalkapallo ja ringette.

Yläkouluiässä moukarinheitto alkoi vähitellen valikoitua päälajiksi. Kiekonheitossa ja kuulantyönnössä Kosonen on kilpaillut satunnaisesti, mutta harjoituksissa niihin ei ole keskitytty.

Moukarinheitossa Kososta kiehtoo haastavuus.

”Ringissä ollaan lyhyt aika, mutta monta asiaa voi mennä pieleen tai hyvin. Aina pitäisi saada alkupyöritykset, neljä pyörähdystä ja loppuveto onnistumaan. Siinä pääsee haastamaan itseään tosi usein.”

Kosonen sanoo, että oma lahjakkuus alkoi kunnolla hahmottua kesällä 2019. Silloin hän voitti nuorten olympiafestivaaleilla Bakussa moukarinheiton.

”Siellä oli monesta eri maasta nuoria. Tajusi, että on niin sanotusti kova sen ikäisenä. Se oli myös ensimmäinen vuosi, kun heitin yli 70 metriä kolmen kilon moukarilla.”

” ”Arvosanoja voi aina mennä korottamaan.”

Silja Kosonen ja valmentaja Jani Pihkanen.­

Tulevaan kauteen Kosonen valmistautuu lukionsa suorittaneena. Ylioppilaskirjoitukset Kosonen sai loppuun keväällä ennätysheittonsa jälkeen.

”Ehkä ihan niin hyvin ei mennyt kuin olisin toivonut. Olin niin innoissani Kaustisen kisoista, että ajatukset herpaantuivat niihin enkä lukenut niin hyvin kuin olisi pitänyt. Mutta pääsen läpi, ja arvosanoja voi aina mennä korottamaan.”

Opiskelujen osalta Kosonen haki jo tänä keväänä Turun yliopistoon lukemaan kieliä. Välivuosi opiskeluistakaan ei Kososen mielestä ole huono vaihtoehto. Joka tapauksessa Kosonen haluaisi opiskella Turussa, sillä urheilun kannalta Raisiossa ovat palaset kohdallaan.

Avautuivatpa yliopiston ovet syksyllä tai eivät, ennen sitä on vuorossa tärkeä ulkokausi. Sen Kosonen aloittaa Kankaanpäässä, jossa kilpaillaan Tour de Hammer -kilpailusarjan ensimmäinen osakilpailu 15. toukokuuta.

Kiertue on Suomen moukarinheittäjät ry:n järjestämä kilpailusarja, joka on osoitus lajin yhteisöllisyydestä. Kosonen kiittelee, että lajipiiristä löytyy innokkaita ihmisiä, jotka ovat valmiita järjestämään kilpailuita.

”Maajoukkueleireillä olen huomannut, että ei ole salaisuuksien pitämistä ja muuta. Valmentajat ovat olleet tosi avoimia neuvomaan muitakin. On ollut hienoa nähdä, miten avoimia he ovat olleet.”

Tulevan kauden tavoitteeksi Kosonen sanoo pääsemisen Tokion olympialaisiin. Nuorten MM-kisojen osalta kisojen pitäminen on koronaviruksen takia vielä auki. Kaustisen ennätysheitto jäi kuuden sentin päähän paikan varmuudella tuovasta rajasta 72,50.

”Tokioon pääsy on ihan realistinen tavoite. Ja kaikissa kisoissa haluaisin menestyä. Nuorten maailmanennätys on jo niin lähellä, että sekin olisi hieno heittää.”

Näin se lähtee.­