Bayern haluaa eurooppalaisten seurojen kehittävän Mestarien liigaa.

Saksalaista jalkapalloa viime vuodet hallinnut jalkapallojätti Bayern München vahvisti tiistaina odotetusti, ettei se ole mukana uudessa Superliigassa.

”Jäsenemme ja kannattajamme hylkäävät Superliigan”, seuran puheenjohtaja Herbert Hainer sanoi tiedotteessa.

”Toiveemme ja tavoitteemme on, että eurooppalaiset seurat kehittävät Mestarien liigaa yhdessä Uefan kanssa. FC Bayern sanoo ei Superliigalle”, Hainer jatkoi.

HS kertoi jo maanantaina, että Bayern jättäytyy Superliigan ulkopuolelle.

Saksalaisten seurojen on maan jalkapalloliiton mukaan omistettava enemmistöosuus osakkeistaan. Tämän säännön vuoksi ulkopuolinen omistaja ei voi tehdä yksipuolista päätöstä esimerkiksi Superliigaan liittymisestä.

”Haluan [seuran] hallituksen puolesta tehdä selväksi, ettei Bayern osallistu Superliigaan, vaan pysyy solidaarisena Bundesliigalle”, toimitusjohtaja Karl-Heinz Rummenigge sanoi tiedotteessa.

”Meille on ollut ja on aina suuri ilo pelata ja edustaa Saksaa Mestarien liigassa. Muistamme kaikki vuoden 2020 voittomme Lissabonissa – niin iloista hetkeä ei voi unohtaa. Mestarien liiga on Bayernille maailman paras seurajoukkuekilpailu.”