Nacra 17 -luokan olympiaedustajiksi valittiin Sinem Kurtbay ja Aleksi Keskinen.

Suomen olympiakomitea valitsi purjehduksen nacra 17 -luokkaan Suomen edustajiksi Tokion olympialaisiin Sinem Kurtbayn ja Aleksi Keskisen. Siten Suomelle maapaikkaa hankkimassa ollut Janne Järvinen jäi valitsematta.

Olympiakomitea kertoi valinnasta keskiviikon tiedotustilaisuudessaan.

Katiska-vyyhdissä vankeuteen tuomittu Järvinen on jo aiemmin ilmoittanut, että hän aikoo valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, jos hänen olympiamatkansa evätään.

Kurtbay ja Järvinen varmistivat Suomelle neljännen purjehduksen maapaikan Tokion kesäolympialaisiin Lanzarotella.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki perusteli Keskisen valintaa urheilullisin perustein ja totesi että, kaksikkojen välinen ero on ”hiuksen hieno”.

”Parien urheilulliset näytöt ovat keskenään hyvin tasavahvoja, joten valintapäätöksessä on käytetty kriteereissä mainittua Huippu-urheiluyksikön arviointia ja harkintaa”, Lehtimäki sanoi tiedotustilaisuudessa.

”Harkinnassa on painotettu valintakriteerien mukaista Akseli Keskisen uran nousujohteista kehitysvaihetta sekä sitä, että pari Kurtbay-Keskinen on ollut paria Kurtbay-Järvinen parempi silloin, kun on kilpailtu koko maailman tasolla kuten maailmacupin osakilpailuissa, muun muassa tulevan olympianäyttämön Enoshiman vesillä.”

Järvinen tuomittiin 8. huhtikuuta Helsingin käräjäoikeudessa kahden ja puolen vuoden vankeuteen törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään huumausainerikokseen.

Käräjäoikeiden tuomio ei ole lainvoimainen, joten juridisesta näkökulmasta katsottuna esteitä Järvisen valinnalle ei olisi ollut. Järvinen on päättänyt myös valittaa tuomiostaan hovioikeuteen.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori toteaa, että olympiakomitean hallitus kävi asiasta vakavan keskustelun tiistai-iltana.

”Syytteet, joista Järvinen on käräjäoikeudessa tuomittu, ovat erittäin vakavia ja jyrkässä ristiriidassa Olympiakomitean arvojen ja urheiluyhteisön eettisten linjausten kanssa, vaikka ne eivät suoraan urheiluun liitykään”, Vapaavuori toteaa.

”On selvää, että Olympiakomitean hallitus olisi joutunut vakavasti pohtimaan voiko Järvistä valita kisoihin, vaikka hän olisi ollut ainoa vaihtoehto. Nyt asia ratkesi puhtaasti urheilullisin kriteerein, mutta jatkoa varten meidän on arvioitava keinovalikoimamme ajantasaisuutta tämän tyyppisten tilanteiden varalta.”

Vapaavuori arvioi, että jos Järvinen olisi ollut ainoa vaihtoehto Kurtbayn pariksi, valinta olisi mahdollisesti jätetty tekemättä.

”Tässä tapauksessa emme joutuneet tähän hyvin vaikeaan keskusteluun syvällisesti puuttumaan”, Vapaavuori sanoi.

Järvinen ei kuulu Suomen purjehdusmaajoukkueeseen ja hän on rahoittanut olympiaprojektin omilla rahoillaan. Järvinen myös omistaa Kurtbayn ja hänen käyttämän veneen.

Nacra 17 -luokan kaksikon myötä Suomen olympiajoukkueen koko kasvoi 14:ään. Aiemmin kisoihin oli nimetty 12 urheilijaa.

Olympiapaikoista ennenkin kiistelty

Kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, kun olympialaisiin maapaikan hankkinutta urheilijaa ei valita itse kisoihin.

Esimerkiksi vuoden 2018 Pyeongchangin kisoihin naisten taitoluisteluun valittiin Emmi Peltonen, vaikka maapaikan oli hankkinut Viveca Lindfors. Tuolloin perusteluna oli se, että paikan saa kauden parhaat pisteet saanut urheilija. Ilman jälkipuheita ei kuitenkaan selvitty.

”Mitään ilmapalloja siellä ei saa tehdä, kun se paikka on minun selkänahastani otettu”, Lindfors sanoi pettyneenä EM-kisojen jälkeen.

Myös purjehduksessa on käyty kovaa vääntöä olympiapaikoista, vaikka kyse ei ole ollutkaan maapaikan saamisesta. Vuoden 2008 kisoihin valittiin Tuula Tenkanen, josta nousi kova kohu. Tuolloin vain 17-vuotias Tenkanen meni kokeneen Sari Multalan edelle, vaikka Multala oli ollut kansainvälisissä kisoissa parempi ja tuore EM-kultamitalisti.

Tenkanen sai paikan, koska hän voitti molemmat olympiakarsintakilpailut.

Kaksikon välillä oli vääntöä myös vuoden 2012 kisoihin. Silloin Multala vei paikan taktikoituaan viimeisessä maailmancupin kisassa: Hän hidasti kaikissa lähdöissä pahimman kilpailijansa Tenkasen purjehdusvauhtia.