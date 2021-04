Discovery Finland julkisti torstaina olympiasuunnitelmansa.

Hanna-Maria Hintsa on Discoveryn olympiastudiossa uinnin asiantuntijana.­

Tokion ensi kesän olympialaiset näkyvät Suomessa useilta kanavilta ja suoratoistopalveluista. Olympialaisiin tv-oikeudet omistavan Discoveryn Suomen yksikkö, Discovery Finland, kertoi torstaina, että vapaasti katsottava TV5-kanava on olympialaisten aikana ympärivuorokautinen olympiakanava.

Tokion olympialaiset kisataan 23. heinäkuuta alkaen 8. elokuuta asti.

TV5:n lisäksi Discovery välittää kisoja tv-kanava Kutosella, jossa näytetään nyrkkeilyä ja koripalloa sekä Eurosportin kanavilla, joissa näkyy muun muassa tennis. Lisäksi suoratoistopalvelu Discovery+:lla näytetään kaikki olympiatapahtumat.

Discoverylla on yhteistyösopimus Ylen kanssa, jonka myötä kisoja näytetään myös Ylen kanavilla. Suurin jako on siinä, että Ylellä on yksinoikeus yleisurheilun suoriin lähetyksiin ja Discoverylla uintilajeihin ja koripalloon. Lisäksi kello 19–21 vain TV5:llä näytetään olympialaisia.

Vaikka Discoveryllä on tv-sopimus olympialaisista, Yle sai valita suomalaiskatsojia perinteisesti eniten kiinnostan yleisurheilun.

”Yleisurheilu oli pois pöydältä”, Discovery Finlandin urheilupäällikkö Antti Haajanen sanoo.

Haajasen mukaan Yle sai ensimmäisenä valita heitä kiinnostavan lajin, ja Discoverylla oli kakkos- ja kolmosvalinnat.

Kuten Pyeongchangin talvikisoissa Discoveryn lähetysten ”kotipesä” on Tanskassa.

Discovery Finlandin olympialähetysten asiantuntijoihin kuuluvat muun muassa entiset uimarit Hanna-Maria Hintsa (o.s. Seppälä) ja Jani Sievinen sekä koripallovalmentaja Henrik Dettmann ja koripalloilijat Shawn Huff, Tiina Sten ja Teemu Rannikko.

Tokiosta tunnelmia välittää Kaj Kunnas ja selostajana on muun muassa Hannu-Pekka Hänninen.