Suomen ensimmäinen purjehduksen olympiavoittaja Esko Rechardt tukee Akseli Keskisen valintaa Sinem Kurtbayn pariksi. Keskinen on ollut paljon leireillä Kurtbayn apuna ja on fyysisesti vahva gasti.

Kultamitalipurjehtija Esko Rechardt pitää oikeana päätöksenä, ettei Janne Järvistä valittu Suomen edustajaksi Tokion olympiaregattaan.

Järvinen on tuomittu kahden ja puolen vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään huumausainerikokseen. Tuomio liittyy Katiska-huumejuttuun.

Järvinen on kiistänyt syyllisyytensä ja valittaa hovioikeuteen, joten tuomio ei ole lainvoimainen.

”Minun kannaltani tämä on selvä juttu. Ainakaan minun joukkueessani Järvinen ei olisi voinut olla”, Rechardt sanoo.

Rechardtista tuli kaikkien aikojen ensimmäinen purjehduksen suomalainen olympiavoittaja vuonna 1980, kun hän seilasi kultaa Finnjolla-luokassa Tallinnan vesillä Moskovan kesäkisoissa.

Vuonna 2012 Rechardt toimi Suomen purjehdusjoukkueen johtajana Lontoon olympiaregatassa, jossa Tuuli Petäjä otti hopeaa purjelaudalla ja Silja Lehtinen, Silja Kanerva ja Mikaela Wulff pronssia Elliott 6m-luokan veneellä.

”Olympiajoukkueen kokoaminen ei ole muutaman viikon juttu. Tiimin rakentaminen ja joukkuehengen luominen kestää pari vuotta, kun on leirejä ja yhteisiä kokoontumisia. Siinäkin mielessä Järvisen tilanne olisi ollut hankala. Hänen taipaleensa on ollut ryppyinen. Meikäläisen seulasta Järvinen ei menisi läpi”, Rechardt sanoo.

Rechardtin mielestä purjehtijan terveys ja yleiskunto ovat merkittäviä asioita, kun joukkuetta kootaan.

Järvisellä on ollut terveysongelmia. Nacra 17 -luokassa varsinkin gastin, eli miehistön jäsenen kädet joutuvat koville.

”Janne on itse ollut oman projektinsa isoin riski terveyshuoliensa takia. Siinä mielessä on ollut onni, että nuori Keskinen on kytketty olympiaprojektiin. Hän pääsi nopeasti mukaan ja on taitava kaveri”, Rechardt sanoo.

Suomen Olympiakomitea nimesi keskiviikkona Sinem Kurtbayn kaveriksi olympiapurjehduksen ainoaan sekaluokkaan 21-vuotiaan Akseli Keskisen.

Järvinen, 45, aikoo valittaa MTV:n mukaan päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Keskinen tuli Kurtbayn gastiksi vuosina 2019–20, kun Järvinen kärsi selkävaivoista. Hänelle tehtiin kaksi selkäleikkausta.

”Olympiakomitean tulokulma oli hyvä. Sinem haluttiin olympialaisiin, ja sitten on mietitty, kumpi kahdesta ehdokkaasta istuu hänen rinnalleen paremmin”, Rechardt kertoo.

Esko Rechardt on ensimmäinen suomalainen purjehduksen olympiavoittaja. Kuvassa Rechardt viime kesänä Lauttasaaren venesatamassa Helsingissä.­

Nacra 17 -luokan olympiaprojekti on rahoitettu Janne Järvisen rahoilla. Tämän takia Kurtbay ja Keskinen ovat hankalassa välikädessä.

Tämä osaltaan selittää Olympiakomitealle toimitettua kirjettä, jossa Kurtbay ja Keskinen vetoavat Järvisen olympiavalinnan puolesta. Kirjeestä kertoi keskiviikkona MTV:n urheilu-uutiset.

Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoo HS:lle, että Kurtbayn ja Keskisen allekirjoittama vetoomuskirje tuli Olympiakomiteaan maanantai-iltana.

”Se tuli Järvisen lähettämänä. Kurtbay ja Keskinen ovat valmiina edustamaan Suomea, se ei ole epäselvää, ja olen asiasta heidän kanssa tänään [torstaina] puhunut”, Lehtimäki sanoo.

HS ei tavoittanut torstaina päivällä Järvistä kommentoimaan asiaa.

Rechardtin tapaan Lehtimäki korostaa gastin työn fyysisyyttä veneessä.

”Keskinen on ollut mukana kaikilla leireillä ja harjoituskisoissa. Hän on pystynyt tarjoamaan Sinemille lisää tunteja omalla fyysisyydellään”, Lehtimäki sanoo.

Olympiakomitean valintaperusteissa ei lasketa mukaan vuoden 2020 MM-kisoja, joissa Keskinen tuurasi poissa ollutta Järvistä. Kurtbay ja Keskinen sijoittuivat MM-kisoissa yhdeksänsiksi.

”Vuoden 2020 MM-tulokset olivat koko juttu, Akseli oli mukana”, Rechardt huomauttaa.

Lehtimäen mukaan vertailu Keskisen ja Järvisen välillä oli tasaista. Vaakakupissa painoivat vuosien 2018–2020 arvokilpailut, olympiakarsintakilpailut, maailmancup ja olympialaisten esikisa.

”Jo helmikuussa 2020 sovittiin, ettei sen vuoden MM-kisoja oteta valintaperusteisiin. Sillä ei ole kuitenkaan merkitystä, ja se näkyy meidän päätöksessä. Kun kaikki huomioitavat kisat lasketaan, Kurtbayn kaksi parasta sijoitusta löytyvät Enoshiman maailmancupista Keskisen kanssa purjehtiessa”, Lehtimäki sanoo.

Järvisen omistama Nacra 17-vene on parhaillaan matkalla merikontissa Japaniin. Ratkaisematta on, millä veneellä suomalaispari Tokiossa kesällä kilpailee.

”Euroopassa on paljon kyseisen luokan kalustoa. Monessa maassa oli useita olympiaprojekteja, ja vain yksi pari lähtee kisoihin. Uskon, että kalusto järjestyy, mutta kiire tulee”, Rechardt sanoo.