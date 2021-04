Minttu Tuominen kertoo, että vielä puoli tuntia ennen perumisuutista huoltajat lähettivät pelaajien ryhmään kuvia mukaan lähtevistä tavaroista.

Onko tänään aprillipäivä?

Se oli Naisleijonien puolustajan Minttu Tuomisen mieleen ensimmäisenä tullut ajatus, kun joukkueen Whatsapp-ryhmään kilahti viesti joukkueen GM:ltä Tuula Puputilta. Viesti kertoi, että MM-kisat Kanadan Halifaxissa on peruttu.

Mutta aprillipäivä meni jo kolme viikkoa sitten. Puputin lähettämä viesti oli karu totuus tilanteesta. Halifax sijaitsee Nova Scotian provinssissa, joka päätti, että kisoja ei voida pitää koronavirustilanteen takia. Myöhemmin illalla joukkue kokoontui Teams-palaveriin käymään tilannetta läpi.

”Oli aika hiljaista porukkaa. Kohta pitäisi olla jo astumassa lentokoneeseen”, Tuominen, 30, kertasi edellistä päivää torstaina samoihin aikoihin, kun matkaan piti alun perin lähteä.

Perumisviesti tuli salamana kirkkaalta taivaalta.

”Puolisen tuntia aiemmin huoltaja pisti kuvaviestin, että tällaista tavaraa tulee laukkuihin ja käytiin läpi torstain ohjelmaa.”

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF kertoi keskiviikon tiedotteessaan, että kisoille yritetään löytää uusi ajankohta. Iltalehdessä IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola kertoi, että asian ympärillä alkaa tapahtua torstaina, mutta päätöksiä ei välttämättä tule ensimmäisenä päivänä.

Tuominen sanoo toivovansa, että päätös tulisi mahdollisimman nopeasti, jotta harjoittelun jatkoa pääsisi suunnittelemaan. Hän sanoo kisojen kiinnostavan siirrosta huolimatta.

Nova Scotiassa tartuntaluvut ovat olleet suhteellisen alhaisia. Provinssin verkkosivujen mukaan kolmen viime päivän aikana on löydetty yhteensä 49 uutta tapausta ja sairaalahoidossa on tällä hetkellä kolme ihmistä. Nova Scotiassa on vajaa miljoona asukasta. Tapauksissa on kasvua ja Nova Scotian toimet koronavirusta vastaan ovat olleet tiukkoja.

”Varmasti he tekivät päätöksen omalta kantiltaan sen perusteella, mikä on parasta provinssille. Puhuin juuri Kanadan maajoukkueessa pelaavan kaverini kanssa ja hän sanoi, että todennäköisesti jossain muussa provinssissa kisat olisi voitu järjestää.”

Nova Scotian päätös jätti Kansainvälisen jääkiekkoliiton tyhjän päälle, kun valmista varasuunnitelmaa ei ollut.

”Se vaikuttaa aika oudolta. Viime vuonna tilanne tuli kaikille puskista, mutta nyt on yli vuosi eletty epävarmassa tilanteessa. Olisin kuvitellut, että joku varasuunnitelma olisi ollut, varsinkin kun tiedettiin, että on tiukat säännöt.”

Kun kisat peruttiin, tehdyt valmistelut osoittautuivat turhiksi. Joukkue kokoontui Vierumäelle 28.3. harjoittelemaan kuplaolosuhteissa reiluksi viikoksi. Sen jälkeen harjoittelu jatkui omaehtoisessa karanteenissa.

”Omaehtoista karanteenia on vietetty jo monta viikkoa. Aika monta kertaa on otettu tikkua nenään leirin jälkeen ja ennen leiriä. Sen jälkeen harjoiteltiin maksimissaan neljän hengen pienryhmissä eikä saanut tavata ketään ihmisiä. Jos asui jonkun kanssa, hekin jäivät mahdollisuuksien mukaan etätöihin. Aika paljon ihmiset ovat uhranneet vapaudestaan kisojen takia.”

Halifaxissa tiukatkaan rajoitukset eivät auttaneet, jotta kisat olisi järjestetty. Suunnitelmiin kuului, että pelaajat viettävät ennen kisoja kahdeksan päivää hotellihuoneissaan yksin. Ruoka olisi tuotu ovelle kolmasti päivässä.

”Hallille olisi ollut kävellen muutama sata metriä, mutta sekin olisi menty bussilla, ettei olisi kohdattu ulkopuolisia”, Tuominen kertoi.

Tuomiselle kuplaolosuhteet kävivät tutuiksi seurajoukkueessa. Hän pelasi Venäjälle koronakauden ajaksi muuttaneeksi kiinalaisjoukkueessa KRS Vanke Raysissa.

”Siellä oltiin ties missä metsän keskellä hotellissa, ettei törmännyt ulkopuolisiin. Oli tarkkaa, mihin sai vapaapäivänä lähteä. Koko kauden sai vältellä kontakteja.”

Tarkoista turvatoimista huolimatta Tuominen sairastui itse koronavirukseen kauden aikana. Hän selvisi lähes oireettomana, ainoastaan silmissä esiintyi pientä särkyä, kun niitä liikutti aivan silmäkulmiin asti. Tarkat koronatoimet saavat Tuomiselta silti vankan tuen.

”Kun on tullut esiin mitä kaikkea koronavirus voi aiheuttaa, terveys edellä pitää mennä. Ei sitä tiedä, millaiset oireet ovat kenelläkin. Ei kannata ottaa riskejä.”