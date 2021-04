Viro laukoi ratkaisuosuman päätöserän puolivälin jälkeen.

Eemil Viro ratkaisi TPS:lle voiton puolivälierässä Pelicansia vastaan. Kuva on tammikuulta.­

Pelicans–TPS 2–3, voitot 1–2

Turun Palloseuran puolustaja Eemil Viro oli joukkueensa sankari, kun turkulaiset hakivat jääkiekon Liigan puolivälierissä voiton Lahden Pelicansista.

Viro pääsi virittämään lyöntilaukauksensa b-pisteen kaarelta, johon Lauri Pajuniemen ohi maalin ampuma kiekko tuli päädystä. Kova lämäri löysi tiensä ohi Pelicansin maalia vartioineen Patrick Bartošákin, ja TPS siirtyi 3–2-johtoon ajassa 51.32.

Maali jäi ottelun viimeiseksi. TPS johtaa nyt ottelusarjaa voiton 2–1 ja on voiton päässä välieräpaikasta. Ottelusarja on katkolla huomisessa ottelussa, joka pelataan torstain ottelun tapaan Lahdessa. TPS hävisi sarjan ensimmäisen ottelun, mutta on voittanut kaksi seuraavaa.

Ottelun lopussa TPS-sankari Viro joutui jännittämään Pelicansin takaa-ajoa rangaistusaitiosta. Maalinsa jälkeen hänet komennettiin kahden minuutin jäähylle korkeasta mailasta ajassa 55.32.

”On se vähän jännittävää aikaa. Siinä saa vähän rukoilla, ettei tule maalia omiin. Sitten penkin päähän juomaan vähän vettä siihen. Näin se menee”, Viro sanoi C Moren haastattelussa ottelun jälkeen.

Pelicansin ylivoima ei Viron onneksi tällä kertaa onnistunut. Viron jäähyn loppuessa Pelicans otti maalivahdin pois, mutta ei onnistunut myöskään kuudella kenttäpelaajalla.

TPS:n Topias Haapasella oli paikka sinetöidä ottelu tyhjään maaliin, mutta laukaus osui tolppaan.

Viro, 19, oli mukana vuodenvaihteessa pronssia voittaneessa Nuorten Leijonien MM-joukkueessa. Seitsemässä ottelussa Viro sai tililleen kaksi syöttöpistettä.

Liigassa Viro on vakiinnuttanut paikkansa TPS-puolustuksessa. Alla on 53 runkosarjapelin kausi, jonka loppupuolella vastuuta tuli ajoittain yli 20 minuuttia.

Pudotuspeleissä vastuuta on riittänyt 12–15 minuuttia ottelua kohden.

”Kesällä kehittyivät kaikki osa-alueet. Eniten on kantanut kamppailu- ja puolustuspelaaminen. Ne ovat menneet eteenpäin, ja niillä ne minuutit saadaan”, Viro sanoi.

Viro teki kaudella tehot 4+10=14. Puolustuspelaaminen toimi, sillä tehotilastossa lukemat olivat +14.

Viron lisäksi ottelussa saivat maalin tililleen TPS:stä Markus Nurmi ja Josh Kestner sekä Pelicansista Veeti Vainio ja Rudolf Červený.