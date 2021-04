Puolalaistietojen mukaan pelit siirtyisivät Sevillaan ja Pietariin.

Ruotsalainen Aftonbladet kertoo verkkosivuillaan, että Bilbao ja Dublin eivät isännöi jalkapallon EM-kisojen otteluita ensi kesänä. Ruotsin oli tarkoitus pelata lohkonsa näissä kaupungeissa, mutta joukkueen suunnitelmat menevät muutosten takia uusiksi.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on vaatinut, että pelejä pelataan stadioneilla, jotka voivat ottaa katsomoihin vähintään 25 prosenttia täydestä yleisökapasiteetista. Bilbaota, Dublinia ja Müncheniä lukuun ottamatta määrän on luvattu onnistuvan. Näiden kolmen kaupungin osalta kisaisännyydestä on määrä ilmoittaa perjantaina. Toistaiseksi kaupungit eivät ole voineet luvata riittävän yleisömäärän pääsemistä peleihin paikallisten koronavirusrajoitusten takia.

Aftonbladetin siteeraaman puolalaisen Sportowefakty.wp.pl-sivuston mukaan Bilbaon pelit siirrettäisiin Espanjan sisäisesti Sevillaan. Dublinin pelit puolestaan saisi Pietari, jossa pelataan myös Suomen lohkon otteluita.

”Saamme tiedon Uefalta perjantaina. Tätä on spekuloitu paljon ja tuntuisi tyhmältä kommentoida ennen kuin tiedämme varmasti”, sanoi Ruotsin maajoukkueen joukkueenjohtaja Stefan Pettersson.