”Joukkueena meillä ei ole paljoakaan tilaa virheille”, arvioi Bullsin päävalmentaja Billy Donovan.

Koripallon NBA-sarjassa pudotuspelipaikkaa metsästävä Chicago Bulls voitti Charlotte Hornetsin pistein 108–91. Chicago palasi voittokantaan Clevelandissa tulleen tappion jälkeen.

Chicagon suomalaispelaaja Lauri Markkanen aloitti jälleen ottelun vaihtopenkin puolella, eikä päässyt samanlaiseen pistevireeseen kuin Cleveland Cavaliersia vastaan pelatessa.

Yli 26 minuuttia pelannut Markkanen heitti nyt 11 pistettä ja otti neljä levypalloa, joista kolme puolustuspäässä. Kolmosissa suomalainen onnistui kolmesti.

Cavaliersia vastaan Markkanen heitti 16 pistettä ja oli joukkueensa tehokkain.

Bulls on tällä kaudella voittanut 25 ottelua ja hävinnyt 34. Joukkue on itäisessä konferenssissa sijalla 12. Kymmenen joukkueen pelit jatkuvat runkosarjan jälkeen, Chicagolla on 13 ottelua jäljellä runkosarjassa.

”Joukkueena meillä ei ole paljoakaan tilaa virheille”, valmentaja Billy Donovan sanoi liigan sivujen mukaan.

Chicagon tehokkaimmat pelaajat olivat Nikola Vucevic, Coby White ja Thaddeus Young, jotka kaikki pussittivat 18 pistettä.