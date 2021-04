Vuosi sitten miekkailija Niko Vuorinen suunnitteli matkaa Madridiin. Koronapandemian takia matka jäi tekemättä, mutta nyt se on totisinta totta.

Vuorinen kamppailee sunnuntaina Espanjassa kalpamiekkailun olympiapaikasta. Vuorisen on voitettava koko 26 miekkailijan turnaus, jotta paikka Tokioon varmistuisi.

”Raaka peli. Veikkaan, että miekkailu on yksi vaikeimmista lajeista päästä mukaan Tokioon”, Vuorinen sanoo puhelimitse Budapestistä, jossa hän on harjoitellut kaksi viime vuotta tavoitettaan varten.

Maaliskuussa Vuorinen otti nipun tärkeitä päänahkoja Kazanissa pidetyssä maailmancupissa, jossa hän oli kuudes.

Loppukierroksilla vastaan tuli kalpamiekkailun maailman ykkönen, unkarilainen Gergely Siklósi, joka oli liian paha vastus. Siklósi on Vuorisen harjoituskaveri.

”Harmi, että vastassa oli treenikaveri. Muuten oli hyvä turnaus, ja olin tyytyväinen. Miekkailu on kehittynyt ja mennyt eteenpäin”, Vuorinen sanoo.

Madridin karsintaturnauksessa Vuorinen on sijoitettu neljänneksi. Edellä ovat puolalainen Radosław Zawrotniak, israelilainen Yuval Freilich ja espanjalainen Yulen Pereira.

Itävaltalainen Josef Mahringer on niin ikään Vuorisen treenikaveri, ja myös tanskalainen Frederik von der Osten kuuluu kärkipistäjiin turnauksessa.

Vastustajat ovat tuttuja vuosien varrelta. Lontoon olympiakarsinnassa 2012 Zawrotniak voitti Vuorisen niukasti 15–13. Freilich on hallitseva Euroopan mestari, ja Pereira on gp-finalisti.

Niko Vuorisen mielikuvamiekkailua Budapestissä.­

Unkari on kova miekkailumaa, ja siksi Vuorinen on valinnut sen asemapaikakseen. Unkari on edullinen ja sopii suomalaisen harjoitusbudjettiin.

Oleskelunsa, asumisensa ja valmentajansa palkan Vuorinen kustantaa opetus- ja kulttuuriministeriön 10 000 euron apurahalla sekä Suomen olympiakomitean ja Suomen Miekkailuliiton tuella.

Kävi olympiapaikan ratkaisevassa turnauksessa Madridissa miten tahansa, Vuorinen harkitsee jatkavansa uraansa Budapestissä. Seuraavat kesäolympialaiset siintävät Pariisissa jo kolmen vuoden kuluttua.

”Olen oppinut, ettei korona-aikana kannata tehdä suunnitelmia kovin pitkälle, mutten näe syytä lähteä Budapestistä pois. Mietin vakavasti, että jatkaisin Pariisiin.”

Kesäkuussa Bulgariassa pitäisi olla miekkailun Euroopan mestaruuskisat, mutta Vuorisen mukaan ne todennäköisesti siirtyvät ehkä elokuulle.

”Se olisi tyhmä paikka, koska olympialaisten jälkeen kaikki menee enemmän tai vähemmän katkolle. Kansainvälinen liitto on koronan takia aika kädetön järjestämään kisoja. Syksyllä tuskin on maailmancupia. Toivottavasti vuonna 2022 olisi enemmän kisoja kuin tänä vuonna.”

Viime vuonna Vuorinen kärvisteli Budapestissä yksin. Harjoitteli, lepäili ja mietti tieteenfilosofiaan ja retrokausaliteettiin liittyvää väitöskirjaansa. Asunnostakin hajosi vesihana.

Kun Unkari pani koronan takia viime maaliskuussa rajansa kiinni, Vuorinen pääsi seuraavan aamun viimeisellä lennolla Suomeen. Helsingissä hän pystyi miekkailemaan pienryhmissä.

”Se osoittautui hyväksi ratkaisuksi, kun Unkarissa kaikki meni kiinni. Osin siksi on mennyt niin hyvin”, sanoo Vuorinen, joka johtaa Unkarin kansallista kalpamiekkailuliigaa.

Elokuussa hän palasi Budapestiin, nyt puolisonsa kanssa. Maasta Vuorinen on poistunut tähän mennessä vain kerran, maaliskuussa Kazaniin.

Asuntokin on nyt toinen kuin se, jossa oli vesivahinkovaara, mutta väitöskirja ei ole edistynyt.

”Joitain artikkeleita olen lukenut. Selvä juttu, että ensin olympialaiset pois ja sitten katsotaan, missä mennään.”

Myöhemmin Vuorinen palaa vielä asiaan ja kertoo lukeneensa 63 tieteellistä artikkelia väitöskirjaansa varten.

”Eli vähän enemmän kuin itse tajusinkaan.”

Viimeisessä koronaa edeltävässä gp-kisassa Budapestissä Niko Vuorinen voitti virolaisen Sten Priinitsin, joka miekkailee myös sunnuntaina olympiakarsinnassa Madridissa.­

Enää ulkonaliikkumiskielto ei ole Budapestissä yhtä tiukka kuin talvella, jolloin sisätiloissa piti olla viimeistään kello 20.

Urheilusyistä maahan saa tulla ilman karanteenia. Harjoituksiin osallistuminen edellyttää kahta negatiivista tulosta. Unkarista saa myös lähteä ilman lupia, mutta takaisin ei pääse ilman todistusta. Esimerkiksi Vuorinen tarvitsee työluvan urheiluseuraltaan.

”Kohta puolin aletaan avata rajoja, ja rajoitukset alkavat poistua. Täällä on se linja, että mitä enemmän rokotuksia, sitä vähemmän rajoituksia.”

Päinvastoin kuin monessa muussa maassa, Unkari on rokottanut olympiaurheilijoita, samoin on tehty Saksassa. Urheilijoiden rokotus herätti Unkarissa keskustelua, ovatko he etuoikeutettuja. Unkarin pääministeri Viktor Orbán tunnetaan kovana urheilufanina.

Vuorisella ei ole omakohtaista syytä kiirehtiä koronarokotustaan.

”Lääkärit tietävät parhaiten. Minä en kuulu riskiryhmään. Olen turvassa ja elänyt kuplassa viime syyskuusta. Otan rokotteen, kun oma vuoroni tulee.”

Madridissa miekkailijat joutuvat koronatestin jälkeen hotellissa minikaranteeniin ennen sunnuntain kisarupeamaa.

Suomen olympiavalinnoista vastaava Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki on seurannut kiinnostuneena Vuorisen uraa.

”Hän on miekkaillut hyvin. Nostan Nikolle hatun isosti päästä, kun hän on satsannut kaksi vuotta olympiapaikkaan.”