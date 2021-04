Järvinen aikoo valittaa olympiavalinnoista urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Suomelle maapaikan Tokio olympialaisiin yhdessä Sinem Kurtbayn kanssa purjehtinut Janne Järvinen pitää Suomen olympiakomitean urheilijavalintaa väärin perustein tehtynä.

Olympiakomitea nimesi keskiviikkona Kurtbayn ja Akseli Keskisen nacra 17 -luokan edustajiksi.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki perusteli Keskisen valintaa urheilullisilla syillä ja totesi että, kaksikkojen välinen ero on ”hiuksenhieno”.

Järvinen tuomittiin 8. huhtikuuta Helsingin käräjäoikeudessa kahden ja puolen vuoden ehdottomaan vankeuteen. Katiska-huumevyyhtiin liittynyt tuomio tuli avunannosta törkeässä huumausainerikoksessa ja törkeästä rahanpesusta. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Järvinen julkaisi perjantaina lausunnon liittyen Olympiakomitean valintaan.

”Urheilullisin perustein Olympiakomitea ilmoitti minun ja Keskisen olevan tulosvertailussa tasaväkisiä. Minulla on pelkästään viimeisen vuoden aikana ollut lähes 200 harjoittelu- ja kilpailupäivää ja yli neljän vuoden kokemus lajin täysiaikaisena purjehtijana. Keskinen on purjehtinut venettä kokonaisuudessaan 11 kuukautta”, Järvinen sanoo.

Käytössä ollut vene on Järvisen omistuksessa. Hän on myös rahoittanut olympiaprojektia.

Järvinen arvioi, ettei Suomella olisi olympiapaikkaa tai veneluokkaan liittyvää osaamista, asiantuntemusta tai kalustoa ilman hänen panostaan.

Hän arvostelee lisäksi Olympiakomiteaa valintakriteerien muuttamisesta kesken kaiken.

”Jos tuloslaskelmassa mukaan lasketaan näyttöjä, joiden vaikutus olympiavalintoihin on kirjallisesti etukäteen kielletty, ja perustelu näyttöjä antaneiden venekuntien lukumäärästä menee metsään, mitä meidän pitäisi ajatella päätöksen oikeudenmukaisuudesta kokonaisuutena?”

”Entä mihin urheilijoiden pitäisi voida jatkossa luottaa, jos etukäteen ilmoitettuja kriteerejä voidaankin päätöksentekovaiheessa yhtäkkiä muuttaa – kuten tässä tapauksessa Geelongin MM-kisojen osalta on tehty?”

Järvinen ilmoittaa vievänsä asian urheilun oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi.

”Se, että Suomen Olympiakomitea ei ole valmis noudattamaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä, on hyvin vakava viesti koko suomalaiselle urheilulle.”

”Yllä esittämiäni näkökulmia vasten on selvää, että minun on syytä viedä asia myös urheilun oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi.”

Lehtimäki kommentoi Järvisen mahdollista valitusta keskiviikkona.

”Se on hänen päätettävissään. Riski siitä, että oikeusturvalautakunta päättää jotain muuta, on aika pieni. Valinta on tehty meidän kriteerien mukaan. Meillä oli asiassa hyvää yhteistyötä liiton [Suomen Purjehdus ja Veneily] kanssa”, Lehtimäki sanoi HS:lle.