Milla Pitkäsen valmentama Unbounded Stride on Porin Toto75-kierroksen kuumin peli-idea. Ruuna saa rattailleen vahvistuksena räväkän Iikka Nurmosen, joka ei jätä hyödyntämättä ykkösradan etua. Zola Bokon pojan tulosrivi ei tee oikeutta sen kunnolle, Tampereellakin kiri hänniltä oli mallikelpoinen.

Rivin käynnistää suurella todennäköisyydellä väsymätön Lissun Eerikki. Alkukauden selkeä hallitsija kaasuttaa kohti kärkeä ja ottaa paikkansa ennemmin tai myöhemmin. HS:n toinen piikki on 28. perättäistä voittoa jahtaava Parvelan Retu (kohde 3). Lähtö on kovatasoinen, eikä suosikilla ole varaa haparointeihin. Huisi Hemmo, Stallone ja Suven Sametti kuuluvat ikäluokkiensa kermaan, mutta silti mielenkiintoisin vastustajista on Ari Moilasen kuskikseen saava Ville Kalle.

Toto75-kierros 16 Pori, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 8 (3,2)

2. lähtö: 7,9 (5,3)

3. lähtö: 10 (3,4)

4. lähtö: 2,5,8,11,9,4,10,1 (6,12)

5. lähtö: 7,1,12,13,11 (4,8)

6. lähtö: 7,4,1,5,10,2 (6,8)

7. lähtö: 1,2 (9,6)

48 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (24.4.) klo 15.