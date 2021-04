Redbullin nykyinen moottorivalmistaja Honda luopuu F1-sirkuksesta.

Max Verstappenin Redbull-autossa on Hondan moottori.­

Formula ykkösten Redbull-talli kehittää oman moottorin F1-kaudelle 2025, talli ilmoitti perjantaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Oman moottorin kehittämisen taustalla on Redbullin nykyisen moottorivalmistajan Hondan luopuminen F1-sarjasta kuluvan kauden jälkeen.

Redbull ja sen kumppanuustalli Alpha Tauri kuitenkin jatkavat myös kaudet 2022–2024 Hondan moottoreilla, sillä Redbull on hankkinut Hondan tekniikan ja tuottavat itse tarvittavat voimanlähteet – tässä on apuna se, että F1 on jäädyttänyt moottorikehityksen kauden 2024 loppuun asti. Vuodesta 2025 alkaen Redbull tulee F1:een täysin uudella omalla moottorillaan.

Redbull kertoi perjantaina myös, että talli on palkannut Mercedes-tallin teknisen johtajan Ben Hodgkinsonin johtamaan muutosta kohti omia moottoreita.

Tallin mukaan oman moottorin valmistaminen on suurin investointi sen jälkeen, kun Redbull tuli F1:een vuonna 2005.

Redbullin F1-tallin nykyiset kuljettajat ovat Max Verstappen ja Sergio Perez.