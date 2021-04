Nousussa oleva seitsenkertainen maailmanmestari Sebastien Ogier voitti päivän viimeiset kolme erikoiskoetta.

Belgialainen Hyundai-kuljettaja Thierry Neuville johtaa Kroatian MM-rallia ensimmäisen ajopäivän jälkeen. Kun kisaa on ajettu kahdeksan erikoiskoetta, Neuville johtaa rallia 7,7 sekunnilla ennen toisena olevaa Toyotan Sebastien Ogieria.

Kolmantena on Toyotan Elfyn Evans, joka on vain 0,3 sekuntia jäljessä tallikaveriaan Ogieria. Neljäntenä kokonaiskilpailussa on Hyundain Ott Tänak 31,9 sekuntia kärjestä.

Nousussa oleva seitsenkertainen maailmanmestari Ogier voitti päivän viimeiset kolme erikoiskoetta 6–8.

Suomen Kalle Rovanperä rysäytti ulos kilpailun ensimmäisellä erikoiskokeella, mutta Rovanperä ja kartanlukija Jonne Halttunen kömpivät ehjinä ulos Toyotastaan.

Fordin Teemu Suninen ja kartanlukija Mikko Markkula kokivat kauhunhetkiä neljännellä erikoiskokeella, kun ajokki oli suistua pahasti ulos tieltä. Autokunta hukkasi puolisen minuuttia.

Sunisen autokunta on avauspäivän jälkeen kokonaiskisassa 12:ntena yli neljä minuuttia kärjestä.

MM-sarjassa ensimmäisen kerran ajettava Kroatian ralli jatkuu lauantaina kahdeksalla erikoiskokeella. Kilpailu päättyy sunnuntaina.