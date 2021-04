Wide ContentPlaceholder

Filip Valenčič palasi täksi kaudeksi HJK:hon ja Töölön jalkapallostadionille.­

Urheilu | Jalkapallo

Tunteella pelissä

Jalkapalloilija Filip Valenčičilla on ollut vaikean ihmisen maine, mutta suomalaisilta joukkuekavereiltaan hän oppi, että on ok puhua tunteistaan: ”Minun ei tarvitse kantaa taakkaa sisälläni.”

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki