Toyotan Sebastien Ogierin ja Elfyn Evansin kaksoisjohto piti Kroatian MM-rallin toisen ajopäivän kolmannella erikoiskokeella, mutta avauspäivän jälkeen johtanut Hyundain Thierry Neuville väläytti jälleen vauhtiaan.

Evans oli erikoiskokeen nopein, Neuville toinen ja Toyotan Takamoto Katsuta kolmas.

Belgialaisella Neuvillella oli rengasongelmia aamupäivän kahdella erikoiskokeella, hän putosi kilpailun kolmanneksi ja jäi Ogierista yli 15 sekuntia. Kolmannella pätkällä Neuville kavensi eron 15 sekuntiin. Toisena oleva Evans kiiruhtaa 10,9 sekuntia belgialaisen edellä.

WRC2-luokassa Fordia sompaava Teemu Suninen on kokonaiskilpailussa 12:ntena ja luokassaan toisena. Emil Lindholm on Skodallaan toisena WRC3-luokassa. Lindholm on kokonaiskilpailussa 15:ntenä.

Lauantaina ajetaan kaikkiaan kahdeksan erikoiskoetta. Kilpailu päättyy sunnuntaina. Suomen Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperä lähti kauden kolmanteen MM-ralliin sarjan piikkipaikalta, mutta rysäytti ulos heti ensimmäisellä erikoiskokeella.