Belgia on yksi niistä maista, joissa Tokion olympialaisiin valmistautuville urheilijoille on tarjolla ohituskaista koronarokotusjärjestyksessä.

Nuorelle huippupyöräilijälle Remco Evenepoelille olisi tarjolla koronapiikki ensi viikolla, mutta hän ei aio tarttua tilaisuuteen.

Syynä on se, että Evenepoel on mukana 8. toukokuuta alkavassa Italian ympäriajossa eli Giro d’Italiassa ja haluaa välttää rokotteesta tulevat mahdolliset sivuvaikutukset.

Kyseessä on Deceuninck Quick-Step -joukkueen 21-vuotiaalle Evenepoelille uran ensimmäinen suuri kolmeviikkoinen ympäriajo.

”Olen suositellut voimakkaasti rokotetta kaikille ajajillemme, mutta Remcolle ajoitus on huono”, joukkueen lääkäri Philip Jansen sanoi Het Laatste Nieuws -lehdelle Cycling Weeklyn ja Cycling Newsin mukaan.

Evenepoel on ollut koronaviruksen vasta-ainetesteissä, ja niiden mukaan hänen elimistössään on runsaasti viruksen vasta-aineita. Tämä viittaa siihen, että hänellä on saattanut olla oireeton koronatartunta.

Evenepoel pitää olympialaisia kauden pääkilpailunaan. Hän lähtee Italian ympäriajoon suoraan pitkän kilpailutauon jälkeen.

Hän ei ole kilpaillut sen jälkeen, kun hän joutui viime vuoden elokuussa hengenvaaralliseen onnettomuuteen Il Lombardia -kilpailussa.

Tuolloin Evenepoel törmäsi kisan kovavauhtisimmassa alamäessä sillan kivikaiteeseen ja syöksyi sen yli rotkoon.

Evenepoelin lantioon tuli murtuma ja oikeaan keuhkoon ruhjevamma.

Evenepoel pelasi nuorempana jalkapalloa ja eteni PSV Eindhovenin akatemian ja Anderlechtin kautta juniorimaajoukkueisiin, kunnes vaihtoi 17-vuotiaana pyöräilyyn, jossa hänen isänsä oli ollut ammattilainen.

Evenepoel on vuoden 2018 nuorten maailmanmestari ja Euroopan mestari sekä maantieajossa että aika-ajossa.

Vuoden 2019 elokuun alussa hän otti ensimmäisen voittonsa ammattilaisten World Tourin kisassa ja vei vajaata viikkoa myöhemmin aikuisten Euroopan mestaruuden aika-ajossa.