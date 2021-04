Watford voitti jalkapallon Englannin mestaruussarjassa kotonaan Millwallin 1–0, mikä varmisti seuran suoran nousun ensi kaudeksi Valioliigaan. Teemu Pukin edustama Norwich on varmistanut nousunsa jo aiemmin.

Sekä Norwich että Watford palaavat pääsarjaan vain yhden kauden poissaolon jälkeen. Watfordin maalin teki lauantaina avauspuoliajalla rangaistuspotkusta Ismaila Sarr.

Norwich johtaa Englannin mestaruussarjaa viiden pisteen erolla Watfordiin, kun molemmilla on jäljellä kaksi ottelua. Kolmantena oleva Brentford on pelannut ottelun vähemmän, mutta sen ero Watfordiin on jo kymmenen pistettä.

Brentford voitti lauantaina vieraissa Bournemouthin 1–0. Ilman maalia jäänyt Brentfordin suomalaishyökkääjä Marcus Forss tuli vaihtoon 75. minuutilla.

Myös Norwich nappasi voiton, kun se kukisti vieraissa QPR:n 3–1. Ottelun lopussa vaihtoon otettu Pukki jäi ilman maalia.