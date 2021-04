Supertähti Simone Biles jätti Niken ja siirtyi Athletan sponsoroimaksi urheilijaksi – siirron taustalla on tasa-arvoulottuvuuksia

Aiemmin Nikelta lähtenyt pikajuoksija Allyson Felix kiinnitti julkisesti huomiota siihen, miten Nike suhtautui raskaana oleviin urheilijoihin.

Simone Biles on moninkertainen maailmanmestari. Kuva vuoden 2019 MM-kisoista Stuttgartista.­

Maailman menestynein telinevoimistelija Simone Biles on tehnyt huomiota herättävän sponsorisopimuksen.

Monet mediat uutisoivat perjantaina Yhdysvalloissa, että amerikkalainen moninkertainen olympiavoittaja ja maailmanmestari siirtyy urheilujätti Niken tallista vaatebrändi Athletan urheilijaksi.

Bilesin siirron taustalla on nähty olevan se, että Athleta panostaa naisurheilijoihin enemmän kuin Nike.

”Olemme innoissamme voidessamme toivottaa Simonen tervetulleeksi Athleta-perheeseen ja edistämään missiotamme voimaannuttaa naisia ja tyttöjä. Simone uskoo voivansa taistella seuraavan sukupolven naisurheilijoiden puolesta yhtä paljon kuin me”, Athletan pääjohtaja Mary Beth Laughton sanoi CNN:n mukaan.

CNN:n mukaan Bilesia ei ole hänen jättimenestyksestään huolimatta huomioitu Nikella parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi Niken tuoreessa mainoksessa, jossa esiintyi mustia naisurheilijoita, ei ollut tunnistettavia kuvia Bilesista.

”Mahdollisuus rohkaista nuoria tyttöjä saavuttamaan potentiaalinsa ja olemaan muutosvoimana on uskomattoman vahva. Ihailen Athletaa sen takia, miten he sitoutuvat tunnistamaan ja tukemaan naisten voimaa yksilöllisesti ja kollektiivisesti”, 24-vuotias Biles sanoi CNN:n mukaan.

Athleta kuuluu Gap-konserniin, ja molemmat ovat naisten johtamia yhtiöitä ja hankkineet mainetta naisurheilijoiden tukijoina.

Vaikka Nikella on ollut sponsorisopimuksia useiden menestyneimpien naisurheilijoiden, muun muassa tennistähti Serena Williamsin, kanssa, niin yhtiö on saanut kritiikkiä esimerkiksi raskaana olevien naisurheilijoiden kohtelusta.

Vuonna 2019 useat naisurheilijat painostivat Nikea jatkamaan taloudellista tukea urheilijoille, joilla on pieniä lapsia.

Vuonna 2019 pikajuoksun moninkertainen olympiavoittaja ja maailmanmestari Allyson Felix oli ensimmäinen urheilija joka siirtyi Nikelta Athletalle.

Felix oli yksi niistä urheilijoista, jotka kiinnittivät julkisesti huomiota siihen, miten Nike suhtautui raskaana oleviin urheilijoihin.

Nike tarjosi Felixille peräti 70 prosenttia huonompaa sopimusta, kun juoksijatähti oli raskaana.

Felix halusi Nikelta takuun, että häntä ei rangaista, mikäli hänen suorituksensa jäävät parhaasta tulostasosta ennen synnytystä ja sen jälkeen. Nike ei tähän suostunut.

Kun Felix oli kertonut Niken tarjouksesta kolumnissaan The New York Timesissa, Nike vakuutti muuttavansa toimintatapojaan liittyen raskaana oleviin urheilijoihin.

Vaikka Nike on menettänyt viime vuosina nimekkäitä urheilijoita, Bilesin lisäksi muun muassa jalkapalloilija Lionel Messin Adidakselle ja koripalloilija Stephen Curryn Under Armourille, se on edelleen urheiluvälinebisneksen sponsorijätti.

CNN:n mukaan Niken sponsorisopimusten arvo oli viime vuonna yli yhdeksän miljardia dollaria.

Lähde: CNN