Arsenal-legenda Thierry Henry sanoo, ettei enää tunnista entistä seuraansa – ”Mistä tahansa olikin kyse, he toimivat väärin”

Arsenal-omistaja Stan Kroenke joutui valtaisan kritiikin kohteeksi Superliiga-hankkeen takia. Spotifyn perustaja Daniel Ek on nyt valmis ostamaan Arsenalin Kroenkelta.

Entinen Arsenal-hyökkääjä Thierry Henry sanoo, ettei enää tunnista vanhaa seuraansa sen jälkeen, kun pohjoislontoolainen seura oli epäonnistunut yrityksessään liittyä uuteen Euroopan Superliigaan. Henry ylisti seuran kannattajia heidän roolistaan siinä, miten uusi kilpailu romahti kasaan ennen kuin pääsi edes alkuun.

Suunnitelma suljetusta liigasta, jossa olisi ollut mukana kaksitoista huippuseuraa Englannista, Espanjasta ja Italiasta, romahti keskiviikkona, kun suurin osa perustaseuroista vetäytyi hankkeesta sen kohdattua voimakasta vastustusta kannattajilta, jalkapalloa hallinnoivilta organisaatioilta ja hallituksista.

Murskakritiikki sai jatkoa perjantaina, kun tuhannet Arsenalin fanit kerääntyivät Emirates-stadionin ulkopuolelle ennen perjantaina Valioliiga-ottelua Evertonia vastaan osoittaakseen mieltään seuran yhdysvaltalaista miljardööriomistaja Stan Kroenkea vastaan.

Kroenke on aiemmin saanut täyslaidallisen kritiikkiä faneilta siitä, miten seuralta on puuttunut kunnianhimoa pelaajamarkkinoilla.

”En tunnista seuraani, eikä siinä ole mitään järkeä mielestäni, mitä oli tapahtumassa Arsenalin pyrkiessä suljettuun liigaan”, Arsenalin kaikkien aikojen maalintekijä Henry sanoi The Telegraph -lehdelle.

”Seuraa on johdettu kuin yritystä, ja nyt he paljastivat aikeensa. Ehkä tässä oli kysymys ymmärryksen puutteesta, mitä tulee jalkapallon perusarvoihin, ja ehkä raha oli liian suuri houkutus. Mistä tahansa olikin kyse, he toimivat väärin.”

Henry kertoi olleensa monien muiden tavoin šokissa, eikä voinut uskoa, mitä oli tapahtumassa.

”Tapahtunut sai minut ymmärtämään, että tämä on fanien seura. Minä olen myös Arsenal-fani.”

”Olen ylpeä siitä, mitä fanit saavuttivat. Ei vain Arsenal-fanit, vaan kaikki fanit. Lopputulos oli jalkapallon voitto.”

Musiikkipalvelu Spotifyn perustaja ja toimitusjohtaja Daniel Ek sanoi perjantaina olevansa kiinnostunut ostamaan Arsenalin, mikäli kritisoitu Kroenke haluaa myydä seuran.

Talouslehti Forbesin mukaan Arsenal on 2,8 miljardin dollarin arvoinen.

Lähde: Reuters.