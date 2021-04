Alle 18-vuotiaisen MM-turnaus alkaa Teksasissa tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Petri Karjalainen on Pikkuleijonien päävalmentaja.­

Tärkeintä ei ole voitto vaan osanotto. Kuluneista kulunein urheilufraasi osuu kerrankin maaliinsa, kun alle 18-vuotiaiden poikien jääkiekon MM-turnaus alkaa tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa Yhdysvalloissa.

”Joukkueemme pelaajille on iso asia, että tämä turnaus pystytään pelaamaan”, Pikkuleijonien päävalmentaja Petri Karjalainen kertoo MM-kisojen aattona.

Häntä on helppo uskoa.

Koronapandemia on toista vuotta kovaotteisesti harventanut urheilun arvokisakalenteria. Jääkiekko ei lajeista ole poikkeus: miesten ja naisten MM-turnaukset väistivät viime vuonna koronaa, samoin alle 18-vuotiaiden poikien kisat.

Alle 18-vuotiaiden tyttöjen tämän vuoden MM-turnaus peruuntui jo viime syksynä. Nyt samoin uhkaa käydä naisille, kun viime viikolla Kanadan Nova Scotian provinssin viranomaiset päättivät perua tapahtuman koronatilanteen takia.

Kisapaikalla Texasissa liki viikon viettänyt Pikkuleijonien joukkue pääsi viikonloppuna pitkästä aikaa tositoimiin, kun se hävisi ainoaksi jääneessä turnaukseen valmistavassa maaottelussaan Kanadalle 1–5.

”Edellisen kerran tämän ikäluokan U17-maajoukkue oli kansainvälisessä reissussa helmikuussa 2020. Sen jälkeen on tapahtunut paljon”, päävalmentaja Karjalainen päivittelee.

Pikkuleijonat lähtee monen muun maan tavoin MM-kisoihin poikkeuksellisen ainutkertaisesta tilanteesta. Normaalisti joukkueelle kertyy ennen arvoturnausta valmistavia maaotteluita parikymmentä ja useamman kymmentä leirivuorokautta.

Suomen piti kohdata Ruotsi viime marraskuussa kolme kertaa. Ottelut jäivät pelaamatta Ruotsin joukkueessa ilmenneiden koronatartuntojen takia.

Kun yleensä arvokisoihin kevääksi kaavaillut pelaajat ovat haistelleet yhteishenkeä ja koetelleet keskinäistä kemiaa maaotteluissa edeltävän syyskauden puolella, nyt joukkuetta on hitsattu pikavauhtia yhteen MM-turnauksen aattoviikolla Yhdysvalloissa.

”Isoon arvoon nousee kaikki se, mitä olemme tehneet ja kokeneet 16- ja 17-vuotiaiden maajoukkueessa. Pelillinen selkäranka on rakentunut yhteisten vuosien aikana”, Karjalainen kuvailee.

Karjalaiselle tulee MM-kisoissa täyteen kolme vuotta 2003 syntyneiden ikäluokan maajoukkuevalmentajana. Putki alkoi 15-vuotiaiden Pohjola-leiriltä.

”Maajoukkuerunko on toki ollut olemassa, mutta kisajoukkueeseen on murtautunut pelaajia ilmankin, että he olivat Pohjola-leirillä. Vuosien mittaan leirityksessä mukana olleiden pelaajien määrä nousee varmaan 50–60:een.

”Vaihtuvuutta on ollut, koska olemme halunneet nähdä paljon pelaajia. Olemme halunneet, että mahdollisimman moni pelaaja saa kosketusta maajoukkueeseen”, KalPan alle 20-vuotiaiden joukkuetta seuraavaksi valmentava Karjalainen kertoo.

Suomi kohtaa MM-kisojen avausottelussaan B-alkulohkossa Texasin Friscossa keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa Venäjän.