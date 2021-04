Sadan metrin Suomen mestari Viljami Kaasalainen on treenannut talven kehittyäkseen kansainvälisen tason 400 metrin huippujuoksijaksi. Hän sanoo, että tuntuu kuin kynttilää ei olisi poltettu pelkästään molemmista päistä vaan myös keskeltä.

Talvi on nyt treenattu. On aika selvittää, miten Viljami Kaasalaisen juoksuprojekti on edennyt.

Syksyllä jäätiin siihen, että Kaasalainen oli päättänyt alkaa harjoitella 400 metrin juoksua. HS kertoi laajassa artikkelissa viime lokakuussa suunnitelmasta ja siitä, miten se toteutetaan.

Kesällä Kaasalainen voitti Suomen mestaruuden sadalla metrillä ja oli ennätysajallaan 10,34 sekuntia kotimaan tilastokakkonen. Vain Samuli Samuelsson juoksi viime kesänä lujempaa ajalla 10,28.

Kaasalaisen, 25, piti kokeilla 400 metriä jo talvella hallissa, kun pieni jalkavamma muutti suunnitelmia. Hän yritti päästä mukaan 60 metrille EM-halleihin, mutta raja jäi rikkomatta.

”Ärsytti, kun ahnehdin EM-rajaa. Hallikaudesta jäi vähän huono maku, vaikka paransin ennätystäni 60 metrillä kolmellatoista sekunnin sadasosalla. Olisi sittenkin pitänyt kokeilla sitä 400 metriä”, Kaasalainen sanoo samassa Hippos-hallissa, jossa hän jäi helmikuussa ilman hallikisojen Suomen mestaruusmitalia 60 metrillä.

Viljami Kaasalainen parantaa juoksuasentoaan treenaamalla lonkan lihaksia. ”Minulla on tapana juosta vähän ankkamaisesti.”­

SM-hallien jälkeisenä maanantaina sisuuntunut Kaasalainen harjoitteli kolme kertaa samana päivänä. Sen jälkeen alkoi kuukauden tiukka treenijakso.

Hän muun muassa juoksi yhdessä vetosarjassa tuhat metriä ajassa kaksi minuuttia ja 57 sekuntia. Kovempaakin olisi voinut mennä. Toisessa treenissä hän juoksi 600 metriä minuuttiin ja 26 sekuntiin.

Lentävän lähdön 30 metrin juoksutestin Kaasalainen pinkoi ajassa 2,80 sekuntia, kovempaa kuin ennen. Testissä nopeutta mittaavat kartiot ovat keskikohdassa rataa, josta juostava aika mitataan.

”Vedin sairaan kovan treenijakson. Halusin katsoa, mihin mies pystyy. Testijuoksut ovat olleet rankkoja.”

Syksyllä hankittu peruskunto ja kestävyys pitää hioa keväällä vauhtikestävyydeksi ennen kuin kilpailukausi alkaa.

Talvi oli muutenkin rankka. Kaasalainen viimeistelee opintojaan Jyväskylän yliopistossa kauppatieteissä ja tekee osa-aikatyötä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden tietotekniikka- ja talousprojektissa vuoden 2021 loppuun.

”Tuntuu, että kynttilää ei ole poltettu pelkästään molemmista päistä vaan myös keskeltä.”

Valmentaja Antti Mero ottaa aikaa Hippos-hallissa Jyväskylässä, kun Viljami Kaasalainen juoksee 60 metrin vetoja.­

Kaasalaisen kaikki testitulokset parantuivat talvella. Nopeusominaisuudet ovat säilyneet, vaikka vanhan valmennusviisauden mukaan kestävyysharjoittelu syö nopeutta.

Kun ulkona voi taas harjoitella, yksi perustreeni on niin sanottu pyramidiharjoitus. Siinä Kaasalainen juoksee sarjan lyhyitä mutta kovia vetoja. Ne alkavat kolmella 30 metrin pyrähdyksellä ja kasvavat vähitellen 250 metriin asti.

Koko harjoituksen hän juoksee 95–98 prosentin tehoilla, melkein siis maksimivauhdilla. Kaasalainen pystyy sanomaan sekunnin kymmenyksen tarkkuudella, mihin aikaan hän kunkin pätkän juoksee.

Valmentaja Antti Meron kello on armoton.­

”On aika tarkkaa säätöä, että vauhti osuu siihen. Se on vuosien aikana kehittynyt. Tarkkuudesta voisi tulla olympialaji”, Kaasalainen nauraa.

Neljäsataa metriä vaatii voimaa jaloilta ja myös kropalta. Lihasvoimaa Kaasalainen on hankkinut punttisalilla. Penkkipunnerruksessa nousee harjoittelematta sata kiloa ja rinnalle vedossa 125 kiloa. Urheilijan oma paino on 75 kiloa.

”Antti on pannut minut vaikka millaisiin testeihin. Isossa kuvassa olen yllättynyt, kuinka helpolla on päässyt. Kokonaiskuvassa tulokset antavat uutta intoa. Olen aika monipuolinen paketti tällä hetkellä.”

Antti Mero 400 metrin juoksun salat yli 40 vuoden ajalta urheilijana, valmentajana ja tutkijana.­

Pikajuoksijan muuntumista varttimaileriksi valvoo ja valmentaa Antti Mero.

Ennen eläköitymistään Mero toimi kaksitoista vuotta Jyväskylän yliopiston liikuntafysiologian professorina. Hän tuntee 400 metrin juoksun salat yli 40 vuoden ajalta urheilijana, valmentajana ja tutkijana.

Mero osaa hyvin kertoa, miksi juuri Kaasalaisesta kannattaa valmentaa 400 metrin juoksijaa.

”Viljamilla on määrällisesti paljon nopeaa lihassolukkoa. Pohkeista ja reisistä lähtee poikkeuksellisen kova kimmoisuus. Hänen jalkansa on kehittynyt elastiseksi jouseksi, josta lähtee nopea kontakti”, Mero sanoo.

Mero kehuu Kaasalainen palautumiskykyä, joka on poikkeuksellisen hyvä. Se on paljastunut talven aikana.

”Fysiologinen palautumiskyky on hyvä. Rajoja on kokeiltu. Toivotaan, että lihakset kestävät kevään ja kesän.”

Kimmoisuus on avainsana. Se on paljolti synnynnäistä, mutta sitä täytyy vaalia ja kehittää.

Entinen kiekonheittäjä (55,12) Juuso Sillanpää tietää, miten sitä valmennetaan, kun hän vetää kimmoisuutta kehittäviä harjoituksia Kaasalaiselle ja 21-vuotiaalle Konsta Alatuvalle, joka on mukana samassa projektissa.

Kaasalainen ja Alatupa ponnistavat eteenpäin puolapuihin kiinnitetyistä kuminauhoista.

Ensi kesänä lupaavan Alatuvan matkana on vielä 200 metriä.

”Minulla on aina ollut haave, että olisi nopeita juoksijoita, joista voisi treenata kansainvälisen tason 400 metrin juoksijan”, Mero sanoo.

” ”Jos lepäisin pari päivää, uskon, että 48 sekuntiin ja allekin.”

Viljami Kaasalainen odottaa jo ensi kesän 400 metrin juoksuja.­

Suomessa on lupaavista 400 metrin juoksijoita ilmeinen pula. Olkoonkin, että viime vuoden Kalevan kisojen mitalikolmikko juoksi finaalissa ennätyksensä: Tommi Mäkinen 47,85, Ilari Ryyppö 48,22 ja Christian Vänttinen 48,27.

Markku Kukkoaho juoksi vuonna 1972 Suomen ennätyksen 45,49. Siihen voi olla vaikea yltää millään konstilla.

Viime kesänä Kaasalainen ehti jo kerran kokeilla 400 metriä Saarijärven juhannuskisoissa: 48,81.

Mihin aikaan juoksisit 400 metriä nyt, kun talvi on treenattu?

”Jos lepäisin pari päivää, uskon, että 48 sekuntiin ja allekin”, Kaasalainen miettii.

Kesän kisaohjelma on vielä suunnitteilla, mutta ensi kerran 400 metriä on tarkoitus juosta omalla kotikentällä Jyväskylän Harjulla ehkä kesäkuun alussa. Kauteen on tarkoitus mahduttaa viisi seitsemän ratakierrosta.

Euroopan huiput juoksevat nyt 400 metriä 45–46 sekuntiin.

”Viljamilla on siihen onnistuessaan mahdollisuus, mutta se kestää aikansa”, Mero sanoo.

Valmentaja ja valmennettava ovat myös tiedostaneet riskin, joka liittyy projektiin. Voiko käydäkin niin, että hyvästä sadan metrin juoksijasta ei tulekaan hyvää 400 metrin juoksijaa?

Kysymys askarruttaa – ymmärrettävästi.

”Voi olla, etten ole vielä kesällä optimaalisessa nelkun [400 m] enkä satasen kunnossa. Se voi olla karu totuus ja on tiedostettu riski, mutten ole huolestunut. Parhaat vuodet nelkulla ovat kolmen vuoden päästä”, Kaasalainen sanoo.

Kesällä hän hakee 46-alkuista loppuaikaa ja Suomen mestaruutta.

